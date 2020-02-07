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Известно архитектурное издание опубликовало список топ-10 крематориев мира – фото

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Рейтинг состоит преимущественно из европейских крематориев / Archdaily

Мировые тренды влияют на отношение к нашей повседневной жизни. Изменения касаются также и отношения к смерти. Именно поэтому, сегодня кремация становится все более популярным способом провождения человека в последний путь. Обозреватели Archdaily подготовили список самых красивых крематориев.

Издание предлагает подумать над значением дизайна экстерьера в крематориях, пишет Archdaily.

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"Сочетание эмоций, заботы об окружающей среде и ритуалов под одной крышей" – так описывают этот список журналисты платформы.

Топ-10 крематориев мира с архитектурной точки зрения

Литва. Архитектурная студия: Architectural Bureau G.Natkevicius & Partners


Крематорий работает с 2011 года / фото: Archdaily

Бельгия. Архитектурная студия: KAAN Architecten


Построен в 2008 году / фото: Archdaily

Норвегия. Архитектурная студия: Pushak


Начал работу в 2011 году / фото: Archdaily

Гонконг. Архитектурная студия: Architectural Services Department


Открытый в 2009 году / фото: Archdaily

Италия. Архитектурная студия: Patrimonio Copparo


Начал работу в 2014 году / фото: Archdaily

Франция. Архитектурная студия: PLAN 01


Построен в 2015 году / фото: Archdaily

Испания. Архитектурная студия: Batlle i Roig Arquitectes


Работает с 2013 года / фото: Archdaily

Нидерланды. Архитектурная студия: Dok Architecten + Moke Architecten


Открытый в 2012 году / фото: Archdaily

Великобритания. Архитектурная студия: Western Design Architects


Самый новый крематорий в списке – работает с 2018 года / фото: Archdaily

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Дания. Архитектурная студия: Henning Larsen


Открытый в 2013 году / фото: Archdaily 

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дизайн Архитектура Курьезные новости Идеи для экстерьера
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