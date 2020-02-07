Известно архитектурное издание опубликовало список топ-10 крематориев мира – фото
Мировые тренды влияют на отношение к нашей повседневной жизни. Изменения касаются также и отношения к смерти. Именно поэтому, сегодня кремация становится все более популярным способом провождения человека в последний путь. Обозреватели Archdaily подготовили список самых красивых крематориев.
Издание предлагает подумать над значением дизайна экстерьера в крематориях, пишет Archdaily.
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"Сочетание эмоций, заботы об окружающей среде и ритуалов под одной крышей" – так описывают этот список журналисты платформы.
Топ-10 крематориев мира с архитектурной точки зрения
Литва. Архитектурная студия: Architectural Bureau G.Natkevicius & Partners
Крематорий работает с 2011 года / фото: Archdaily
Бельгия. Архитектурная студия: KAAN Architecten
Построен в 2008 году / фото: Archdaily
Норвегия. Архитектурная студия: Pushak
Начал работу в 2011 году / фото: Archdaily
Гонконг. Архитектурная студия: Architectural Services Department
Открытый в 2009 году / фото: Archdaily
Италия. Архитектурная студия: Patrimonio Copparo
Начал работу в 2014 году / фото: Archdaily
Франция. Архитектурная студия: PLAN 01
Построен в 2015 году / фото: Archdaily
Испания. Архитектурная студия: Batlle i Roig Arquitectes
Работает с 2013 года / фото: Archdaily
Нидерланды. Архитектурная студия: Dok Architecten + Moke Architecten
Открытый в 2012 году / фото: Archdaily
Великобритания. Архитектурная студия: Western Design Architects
Самый новый крематорий в списке – работает с 2018 года / фото: Archdaily
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Дания. Архитектурная студия: Henning Larsen
Открытый в 2013 году / фото: Archdaily
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