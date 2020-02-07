Известно архитектурное издание опубликовало список топ-10 крематориев мира – фото

Мировые тренды влияют на отношение к нашей повседневной жизни. Изменения касаются также и отношения к смерти. Именно поэтому, сегодня кремация становится все более популярным способом провождения человека в последний путь. Обозреватели Archdaily подготовили список самых красивых крематориев.

Издание предлагает подумать над значением дизайна экстерьера в крематориях, пишет Archdaily. Вас заинтересует: Топ-5 гостиных, которые вдохновляют: дизайнеры определились с рейтингом – фото "Сочетание эмоций, заботы об окружающей среде и ритуалов под одной крышей" – так описывают этот список журналисты платформы. Топ-10 крематориев мира с архитектурной точки зрения Литва. Архитектурная студия: Architectural Bureau G.Natkevicius & Partners

Крематорий работает с 2011 года / фото: Archdaily Бельгия. Архитектурная студия: KAAN Architecten

Построен в 2008 году / фото: Archdaily Норвегия. Архитектурная студия: Pushak

Начал работу в 2011 году / фото: Archdaily Гонконг. Архитектурная студия: Architectural Services Department

Открытый в 2009 году / фото: Archdaily Италия. Архитектурная студия: Patrimonio Copparo

Начал работу в 2014 году / фото: Archdaily Франция. Архитектурная студия: PLAN 01

Построен в 2015 году / фото: Archdaily Испания. Архитектурная студия: Batlle i Roig Arquitectes

Работает с 2013 года / фото: Archdaily Нидерланды. Архитектурная студия: Dok Architecten + Moke Architecten

Открытый в 2012 году / фото: Archdaily Великобритания. Архитектурная студия: Western Design Architects

Самый новый крематорий в списке – работает с 2018 года / фото: Archdaily Читайте также: Топ 5 необычных домов знаменитостей: фото Дания. Архитектурная студия: Henning Larsen

Открытый в 2013 году / фото: Archdaily А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке