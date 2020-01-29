Известное архитектурное бюро разработает дизайн штаб-квартиры производителя смартфонов в Китае
Zaha Hadid Architects будет проектировать новую штаб-квартиру для китайского мобильного бренда OPPO в городе Шэньчжэнь. Масштабное строительство продлится до 2025 года.
О строительстве новой штаб-квартиры пишет ArchDaily.
К слову: В Японии построили белоснежный жилой дом без окон – фото
Проект разработан на 185 тысяч квадратных метров. Это будут четыре взаимосвязанные башни, высота которых не превышает 200 метров (42 этажа).
Расположится комплекс в деловом районе города / фото: ArchDaily
Первые две башни предлагаются как "большие гибкие пространства открытого типа, связанные между собой 20-этажным вертикальным фойе", внешние – призваны обеспечивать вертикальную циркуляцию воздуха.
Архитектурная компания является одной из самых известных в мире / фото: ArchDaily
Большие атриумные пространства объединяют всех жителей благодаря визуальной связке... Большое количество естественного света, различные рабочие среды и маршруты для передвижения персонала и посетителей через здание способствуют творческой заинтересованности и спонтанности.
– делятся впечатление архитекторы компании.
Изнутри здание тоже выглядит изысканно / фото: ArchDaily
Общая композиция домов создаст новое общественное пространство для города, с многочисленными удобствами вроде ландшафтной площадки, художественной галереи, магазинов, ресторанов и панорамной крыши с видом на город.
Смотрите также: Обвитая лентами: в Австралии построили необычное шестиэтажное здание – фото
Вид с крыши одной из башен вечером / фото: ArchDaily
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке