Известное архитектурное бюро разработает дизайн штаб-квартиры производителя смартфонов в Китае

Zaha Hadid Architects будет проектировать новую штаб-квартиру для китайского мобильного бренда OPPO в городе Шэньчжэнь. Масштабное строительство продлится до 2025 года.

О строительстве новой штаб-квартиры пишет ArchDaily.

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Проект разработан на 185 тысяч квадратных метров. Это будут четыре взаимосвязанные башни, высота которых не превышает 200 метров (42 этажа).



Расположится комплекс в деловом районе города / фото: ArchDaily

Первые две башни предлагаются как "большие гибкие пространства открытого типа, связанные между собой 20-этажным вертикальным фойе", внешние – призваны обеспечивать вертикальную циркуляцию воздуха.



Архитектурная компания является одной из самых известных в мире / фото: ArchDaily

Большие атриумные пространства объединяют всех жителей благодаря визуальной связке... Большое количество естественного света, различные рабочие среды и маршруты для передвижения персонала и посетителей через здание способствуют творческой заинтересованности и спонтанности.

– делятся впечатление архитекторы компании.



Изнутри здание тоже выглядит изысканно / фото: ArchDaily

Общая композиция домов создаст новое общественное пространство для города, с многочисленными удобствами вроде ландшафтной площадки, художественной галереи, магазинов, ресторанов и панорамной крыши с видом на город.

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Вид с крыши одной из башен вечером / фото: ArchDaily

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