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Як облаштувати сучасну кухню в старому будинку: приклад Лондона – фото

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Бромли – район, в котором много домов викторианской эпохи
Бромли – район, в котором много домов викторианской эпохи / Archdaily

Студия Minifie Architects представила свое дополнение к дому викторианской эпохи в Лондонском районе Бромли. Дизайнеры решили не переделывать нынешнюю кухню, а сделать современную пристройку.

С самого начала видение состояло в том, чтобы превратить обычный кухонный план в нечто более просторное, полезное и красивое, пишет Archdaily.

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Новая комната имеет большие панорамные окна с видом на сад. Внутри дизайнеры сыграли на сочетании классического белого и модного в 2020 году синего цвета. Снаружи пристройка облицована цинком, а интерьер – древесиной.


Классический синий – цвет 2020 года / фото: Archdaily

Это место, где клиент может чувствовать себя комфортно и безопасно, это функциональное место,
– рассказал представитель дизайнерской студии.

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Смотрите больше фото кухни:

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Ремонт Дизайн Идеи для интерьера Декор и дом
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