Японский интерьер: в Лондоне семейная пара добавила креативную пристройку к старому дому – фото
Архитектурная студия Fraher & Findlay помогла семейной паре расширить собственный дом, пристроив небольшую пристройку. В дополнительной комнате владельцы захотели оформить интерьер в японском стиле. Дом и внутренний двор здесь стояли заброшенными годами.
Новый проект назвали Tsubo House, пишет Dezeen.
К слову 6 бюджетных миниквартир с идентичным гранитным интерьером: фото из Португалии
Старый дом был построен в викторианскую эпоху Лондона и в течение многих лет выглядел потрепанным. Нынешние владельцы затеяли капитальный ремонт и небольшую достройку на заднем дворе.
Деревья во внутреннем дворике популярны среди японцев / Фото Dezeen
Пристройка имеет крошечные размеры и равен "одному цуба" – это японская единица измерения площади, равной примерно 3,3 квадратных метров (площадь сложенных вместе двух татами).
В японском стиле оформлен также внутренний дворик / Фото Dezeen
По центру внутреннего дворика расположена небольшая галечная поляна с деревцем. Вдоль перехода между основным зданием и пристройкой разместили горшечные растения, в то время как альпинистские растения также обвивают его заднюю стенку.
Пристройка соединена непосредственно с домом / Фото Dezeen
Пристройка выполняет функцию кухни и обеденной зоны. Новый домик имеет черный металлический фасад и зеленую крышу. Архитектурная студия объяснила, что смотря из детской комнаты вниз, пристройка будет выглядеть так, будто она одета в "мохнатую шапочку".
Вас заинтересует: Интерьер в деревенском стиле: в Испании построили современный фермерский домик – фото
Детская комната оформлена в пастельных цветах / Фото Dezeen
В самом доме каждая комната оформлена в различных стилях. В частности потолок в детской комнате похож на звездное небо.