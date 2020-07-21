Архитектурная студия Fraher & Findlay помогла семейной паре расширить собственный дом, пристроив небольшую пристройку. В дополнительной комнате владельцы захотели оформить интерьер в японском стиле. Дом и внутренний двор здесь стояли заброшенными годами.

Новый проект назвали Tsubo House, пишет Dezeen.

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Старый дом был построен в викторианскую эпоху Лондона и в течение многих лет выглядел потрепанным. Нынешние владельцы затеяли капитальный ремонт и небольшую достройку на заднем дворе.



Деревья во внутреннем дворике популярны среди японцев / Фото Dezeen

Пристройка имеет крошечные размеры и равен "одному цуба" – это японская единица измерения площади, равной примерно 3,3 квадратных метров (площадь сложенных вместе двух татами).



В японском стиле оформлен также внутренний дворик / Фото Dezeen

По центру внутреннего дворика расположена небольшая галечная поляна с деревцем. Вдоль перехода между основным зданием и пристройкой разместили горшечные растения, в то время как альпинистские растения также обвивают его заднюю стенку.



Пристройка соединена непосредственно с домом / Фото Dezeen

Пристройка выполняет функцию кухни и обеденной зоны. Новый домик имеет черный металлический фасад и зеленую крышу. Архитектурная студия объяснила, что смотря из детской комнаты вниз, пристройка будет выглядеть так, будто она одета в "мохнатую шапочку".

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Детская комната оформлена в пастельных цветах​ / Фото Dezeen

В самом доме каждая комната оформлена в различных стилях. В частности потолок в детской комнате похож на звездное небо.