Спальня в японском стиле: материалы, цвета и советы по оформлению – фото
Сочетание минимализма, комфорта, функциональности и эстетики – это лучшая характеристика для спальни в японском стиле. Какие материалы и цвета лучше использовать, а также особенности и советы по оформлению спальни в японском стиле – читайте в нашем материале.
Такой интерьер придаст таинственность, воодушевление, и утонченность вашей спальне.
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Особенности оформления интерьера спальни в японском стиле
Минимализм
Узоры в виде сакуры на стенах являются популярными / фото: Обустрой дом
Просторная спальня, которая практически лишена декоративных украшений и аксессуаров. Такая атмосфера позволяет создать оптимальные условия для расслабления и отдыха после тяжелого рабочего дня.
Функциональность
Все должно стоять на своих местах / фото: Homweb
Грамотное расположение предметов мебели, полок, шкафчиков и прочего позволяет разместить все необходимые вещи правильно, сохранив много свободного пространства.
Материалы
Близость человека к природе здесь создается с помощью натуральных материалов, использованных при отделке и в оформлении интерьера (дерево, натуральный шелк, бамбук, лен, хлопок).
Цвета
Цвета должны быть максимально приближены к естественным / фото: Kolorit
Гамма оттенков тоже должна быть близка к натуральной. Среди прочих коричневый, зеленый, белый, темно-красный, голубой и другие цвета без искусственного насыщения идеально подойдут для спальни.
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Советы по оформлению интерьера спальни в японском стиле
- используйте обои. Оформленные, например, японскими иероглифами или традиционными орнаментами (сакура, журавли, веера);
- деревянные панели (такое оформление очень напоминает традиционные японские раздвижные двери);
- текстиль;
- краска (окрашенные стены могут остаться однотонными или их можно украсить трафаретным рисунком).
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