Спальня в японском стиле: материалы, цвета и советы по оформлению – фото

Сочетание минимализма, комфорта, функциональности и эстетики – это лучшая характеристика для спальни в японском стиле. Какие материалы и цвета лучше использовать, а также особенности и советы по оформлению спальни в японском стиле – читайте в нашем материале.

Такой интерьер придаст таинственность, воодушевление, и утонченность вашей спальне.

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Особенности оформления интерьера спальни в японском стиле

Минимализм



Узоры в виде сакуры на стенах являются популярными / фото: Обустрой дом

Просторная спальня, которая практически лишена декоративных украшений и аксессуаров. Такая атмосфера позволяет создать оптимальные условия для расслабления и отдыха после тяжелого рабочего дня.

Функциональность



Все должно стоять на своих местах / фото: Homweb

Грамотное расположение предметов мебели, полок, шкафчиков и прочего позволяет разместить все необходимые вещи правильно, сохранив много свободного пространства.

Материалы

Близость человека к природе здесь создается с помощью натуральных материалов, использованных при отделке и в оформлении интерьера (дерево, натуральный шелк, бамбук, лен, хлопок).

Цвета



Цвета должны быть максимально приближены к естественным / фото: Kolorit

Гамма оттенков тоже должна быть близка к натуральной. Среди прочих коричневый, зеленый, белый, темно-красный, голубой и другие цвета без искусственного насыщения идеально подойдут для спальни.

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Советы по оформлению интерьера спальни в японском стиле