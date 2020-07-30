Дизайнерская фирма David Barr Architects разработала дизайн яркого и просторного двухэтажного коттеджа возле Перта, Австралия. Владельцы – семейная пара преклонного возраста, которая с помощью просторного дома стремится привлечь в гости своих взрослых детей.

Коттедж расположен в портовом городе Фримантл вдоль улицы Marine Terrace, откуда проект и получил свое название, пишет Dezeen.

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Пара имеет троих взрослых детей, двое из которых живут в других регионах Австралии, а самый молодой – заграницей. Второй этаж здесь остается полностью свободным в течение всего года, поэтому дети могут погостить у родителей, не создавая им хлопот.



Лестница и терраса тоже имеют каменное покрытие / Фото Dezeen

Дом является кирпичным и имеет белоснежный фасад с деревянными вставками вокруг окон. Внимания заслуживает также каменная ограда, которая напоминает руины замка.



Интерьеры здесь имеют светлый оттенок / Фото Dezeen

Бетон и березовая фанера использовались на цокольном этаже, а дверные проемы изготовлены из кедра.

Наверху же располагается спальня с большим панорамным окном и небольшая ванная комната.

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