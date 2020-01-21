Яркий минимализм: в центре Палермо завершили комплекс из трех квартир – фото

Для отдыха, который появился после полной реконструкции бывшей гостиницы Ponte в центре Палермо, имеет завидное расположение с видом на море. Минимализм и яркие цвета стали ключевыми для архитекторов Джанлуки Пуччо и Андреа Коллодоро.

Выполняя заказ клиента, архитекторы создали дом для отдыха, состоящий из трех мини-квартир различной площади, пишет Floornature.

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Все квартиры организованы по одному принципу: спальное место с ванной комнатой и столовая с кухней.



Дизайн интерьера – минимализм / фото: Floornature



Вся квартира состоит из одной комнаты / фото: Floornature

Мебель и дизайнерские решения создают согласованный стиль для трех квартир. Этот конкретный аспект создает общую нить между квартирами, одновременно позволяя каждой отдельной квартире хранить свою четкую идентичность благодаря использованию цветов и аксессуаров.



Здесь основным цветом является зеленый / фото: Floornature

Зеленый – это цвет, выбранный для третьей мини-квартиры, единственной развернутой в сад и к внутренней части участка.



Ванная комната насыщена комнатными растениями / фото: Floornature

Благодаря немногочисленным и изученным элементам, тщательному расположению мебели и штор, архитекторы превратили обычное окно в большую живую картину, сосредоточенную на прекрасной панораме на залив.



Квартира располагается в историческом центре Палермо / фото: Floornature

Насладиться волнами моря можно в двух квартирах. Общая атмосфера усилена естественным светом, а также мебелью и аксессуарами в оттенках желтого для квартиры меньших размеров и в оттенках синего для большей.

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Желтый придает дизайну еще больше солнца / фото: Floornature

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