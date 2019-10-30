Экоквартира айтишника: пример компактной студии в скандинавском стиле

В компактной квартире дизайнерам удалось эффективно использовать пространство со студией и спальней.

Над проектом однокомнатной квартиры в новом ЖК в Шевченковском районе Киева работала дизайнер Екатерина Луференко, пишет The Village.

Заказчиком оказался молодой IT-специалист. Основным его пожеланием было, чтобы пространство со студией и спальней было использовано максимально эффективно.

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По его замыслу, квартира общей площадью 46 квадратных метров должна быть просторной и функциональной одновременно.



Владелец пожелал, чтобы квартира была просторной и функциональной / Фото: The Village

Как расширили площадь? Чтобы рационально использовать небольшую площадь помещения, дизайнеры прибегли к перепланировке – перегородку между спальней и гардеробной несколько сместили. "Выиграть" пространство удалось и для технической зоны в санузле: возле ванной разместили шкаф, где спрятали стиральную машину и бойлер.

Владелец пожелал, чтобы дизайн его квартиры был выдержан в скандинавском минимализме. Чем особый скандинавский стиль в интерьере, читайте в материале.



Стена с растительным орнаментом – "изюминка" квартиры / Фото: The Village

В квартире сделали упор на натуральные материалы, светлые стены и дерево. Цветной акцент добавили стеной с растительным орнаментом.

Хозяин целый день работает за экраном, поэтому дома хотел бы возвращаться в более естественную среду. Хотелось, чтобы квартира была eco-friendly,

– рассказала дизайнер.

Среди других деталей, которые не сразу бросаются в глаза, но добавляют уюта и уравновешенности, диван темно-зеленого оттенка с цветными подушками, который при необходимости трансформируется в дополнительное спальное место, встроенные врезные светильники, шторы и ковер "под мешковину".



Диван глубокого зеленого оттенка добавляет уюта помещению / Фото: The Village

На полу в санузле использовали два вида плитки. Плитка на полу добавляет природных мотивов, отдаленно напоминает деревянный паркет. Как правильно подобрать цвет для ванной комнаты – читайте в материале журналистов 24 канала.

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