Экоквартира айтишника: пример компактной студии в скандинавском стиле
В компактной квартире дизайнерам удалось эффективно использовать пространство со студией и спальней.
Над проектом однокомнатной квартиры в новом ЖК в Шевченковском районе Киева работала дизайнер Екатерина Луференко, пишет The Village.
Заказчиком оказался молодой IT-специалист. Основным его пожеланием было, чтобы пространство со студией и спальней было использовано максимально эффективно.
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По его замыслу, квартира общей площадью 46 квадратных метров должна быть просторной и функциональной одновременно.
Владелец пожелал, чтобы квартира была просторной и функциональной / Фото: The Village
Как расширили площадь? Чтобы рационально использовать небольшую площадь помещения, дизайнеры прибегли к перепланировке – перегородку между спальней и гардеробной несколько сместили. "Выиграть" пространство удалось и для технической зоны в санузле: возле ванной разместили шкаф, где спрятали стиральную машину и бойлер.
Владелец пожелал, чтобы дизайн его квартиры был выдержан в скандинавском минимализме. Чем особый скандинавский стиль в интерьере, читайте в материале.
Стена с растительным орнаментом – "изюминка" квартиры / Фото: The Village
В квартире сделали упор на натуральные материалы, светлые стены и дерево. Цветной акцент добавили стеной с растительным орнаментом.
Хозяин целый день работает за экраном, поэтому дома хотел бы возвращаться в более естественную среду. Хотелось, чтобы квартира была eco-friendly,
– рассказала дизайнер.
Среди других деталей, которые не сразу бросаются в глаза, но добавляют уюта и уравновешенности, диван темно-зеленого оттенка с цветными подушками, который при необходимости трансформируется в дополнительное спальное место, встроенные врезные светильники, шторы и ковер "под мешковину".
Диван глубокого зеленого оттенка добавляет уюта помещению / Фото: The Village
На полу в санузле использовали два вида плитки. Плитка на полу добавляет природных мотивов, отдаленно напоминает деревянный паркет. Как правильно подобрать цвет для ванной комнаты – читайте в материале журналистов 24 канала.
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