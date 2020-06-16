Амстердамская студия Crafted Works спроектировала небольшой деревянный домик для отдыха. Помещения является одноэтажным и содержит все необходимые комнаты. Такие здания можно собрать всего за несколько дней.

Студия спроектировала одноэтажное здание и разместила его в парке отдыха возле немецкой границы в нидерландской провинции Дренте, сообщает Dezeen.

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Все элементы здания полностью деревянные как снаружи, так и изнутри. Металлические только крыша и крепежные элементы стен.

Домики также имеют откидные террасы / Фото Dezeen

Здание было построено командой из двух человек, а Crafted Works спроектировала структурные компоненты так, чтобы их можно было быстро и легко собрать.

Так выглядит гостиная дома / Фото Dezeen

Материал как интерьера так и экстерьера сделан из ели из-за ее долговечности. В общем план помещения выглядит так: кухня, столовая и жилое пространство в центре здания, спальни и ванные комнаты по бокам.

Кухня и столовая здесь разграничены перегородками / Фото Dezeen

Доски для обшивки были размещены на всех стенах и встроены в мебель, чтобы создать то, что студия называет "текстурным, но однообразным фоном".

Большое количество дверей и окон дают много естественного света в интерьере / Фото Dezeen

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Теплые тона и фактура дерева, а также обнаженные стропила на крыше, которые выступают в качестве элементов звукоизоляции, помогают создать спокойную обстановку минималистичного интерьера.