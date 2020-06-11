Перед покупкой камина потребитель часто интересуется - сколько будет потреблять электрокамин, чтобы понимать для себя, какие затраты ждут в будущем.

И это неудивительно, поскольку стоимость электроэнергии растет с каждым годом.

Сколько потребляет электрокамин

Бытует ошибочное мнение, что электрокамин потребляет много электроэнергии. Это довольно распространенное заблуждение и миф, ведь в характеристиках камина, которые работают на обогрев, указано потребление от 1 до 2, 5 кВт/ч и это часто отпугивает клиента. Вот здесь стоит внести ясность, потому что у всех электрокаминах без исключения визуализация пламени и функция обогрева (если она есть) работают как параллельно, так и по отдельности. Кроме этого, нужно понимать, что электрокамин - это, прежде всего, предмет декора, а не обогреватель. Функция обогрева - это приятный бонус, который будет дополнять основную систему обогрева или временно заменит ее. Во всех электрокаминов обогрев реализован на базе тепловентилятора, который состоит из вентилятора и электрического ТЭНа. При визуализации пламени, потребление камина равно потреблению нескольких лампочек, то есть минимальное.

Экономические электрокамины



На фото электрокамин Dimplex Symphony DF2608-INT

Электрокамины Dimplex – это камины, которые относятся к премиум сегменту. Все 2D камины, серия Revillusion и 5D электрокамины создают визуализацию пламени на базе LED технологий. Потребление при этом от 0,018 до 0,03 кВт/ч (зависит от модели). То есть, для того, чтобы электрокамин употребил 1 кВт, ему нужно работать в режиме визуализации пламени непрерывно около двух дней. Немного по-другому обстоят дела с 3D электрокаминами (камины с паром).

Технологической особенностью такой визуализации является незначительный подогрев пара, на несколько градусов выше комнатной температуры, для того, чтобы пар не оседал сразу, а клубилася над муляжом дров, создавая эффект пламени и дыма. Поэтому в большинстве моделей используются обычные лампы для подсветки пламени, которые выделяют при работе тепло и передают его пару, тем самым подогревая его. Есть модели, которые имеют LED подсветку. В такие камины встроен маломощный ТЭН, который и подогревает пар на несколько градусов. Такие камины имеют более сложную конструкцию, но при этом и преимущество - долговечность LED подсветки. Все новинки 3D каминов от Dimplex имеют такую ​​конструкцию.

Потребление электрокаминов при работе на обогрев

На фото электрокамин Dimplex Ignite XLF 50

Как писали мы ранее, потребление камина на визуализацию и потребление на обогрев - это два разных параметры. Мощность обогрева зависит от модели камина и составляет от 1,2 кВт до 2,5 кВт, потребление при этом аналогично мощности обогрева. Стоит заметить, что камины, даже классические дровяные камины, давно не используются как основной обогрев помещения и несут декоративную функцию. Поэтому сравнивать эффективность использования камина на обогрев с газовыми котлами или конвекторами не очень правильно. Обогрев в электрокаминах в большей степени является дополнительной функцией, а пользоваться ею можно как дополнительным обогревом, когда нужно быстро прогреть помещение, либо с помощью которого создается более реалистичное ощущение камина. Функция обогрева есть не у всех моделях, например, ее нет во всех 3D каминах кассетного типа, используемых как электрокамины с возможностью обзора 360 градусов. Причина отсутствия простая, ведь камин полностью встраивается в нишу или столешницу и видимой частью остается только муляж дров, некуда встроить тепловентилятор, в отличие от каминов с корпусом.



На фото электрокамин Dimplex Сassette 1000

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