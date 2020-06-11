Электроэнергия и электрокамин: сколько потребляет, экономические электрокамины
Перед покупкой камина потребитель часто интересуется - сколько будет потреблять электрокамин, чтобы понимать для себя, какие затраты ждут в будущем.
И это неудивительно, поскольку стоимость электроэнергии растет с каждым годом.
Сколько потребляет электрокамин
Бытует ошибочное мнение, что электрокамин потребляет много электроэнергии. Это довольно распространенное заблуждение и миф, ведь в характеристиках камина, которые работают на обогрев, указано потребление от 1 до 2, 5 кВт/ч и это часто отпугивает клиента. Вот здесь стоит внести ясность, потому что у всех электрокаминах без исключения визуализация пламени и функция обогрева (если она есть) работают как параллельно, так и по отдельности. Кроме этого, нужно понимать, что электрокамин - это, прежде всего, предмет декора, а не обогреватель. Функция обогрева - это приятный бонус, который будет дополнять основную систему обогрева или временно заменит ее. Во всех электрокаминов обогрев реализован на базе тепловентилятора, который состоит из вентилятора и электрического ТЭНа. При визуализации пламени, потребление камина равно потреблению нескольких лампочек, то есть минимальное.
Экономические электрокамины
На фото электрокамин Dimplex Symphony DF2608-INT
Электрокамины Dimplex – это камины, которые относятся к премиум сегменту. Все 2D камины, серия Revillusion и 5D электрокамины создают визуализацию пламени на базе LED технологий. Потребление при этом от 0,018 до 0,03 кВт/ч (зависит от модели). То есть, для того, чтобы электрокамин употребил 1 кВт, ему нужно работать в режиме визуализации пламени непрерывно около двух дней. Немного по-другому обстоят дела с 3D электрокаминами (камины с паром).
Технологической особенностью такой визуализации является незначительный подогрев пара, на несколько градусов выше комнатной температуры, для того, чтобы пар не оседал сразу, а клубилася над муляжом дров, создавая эффект пламени и дыма. Поэтому в большинстве моделей используются обычные лампы для подсветки пламени, которые выделяют при работе тепло и передают его пару, тем самым подогревая его. Есть модели, которые имеют LED подсветку. В такие камины встроен маломощный ТЭН, который и подогревает пар на несколько градусов. Такие камины имеют более сложную конструкцию, но при этом и преимущество - долговечность LED подсветки. Все новинки 3D каминов от Dimplex имеют такую конструкцию.
Потребление электрокаминов при работе на обогрев
На фото электрокамин Dimplex Ignite XLF 50
Как писали мы ранее, потребление камина на визуализацию и потребление на обогрев - это два разных параметры. Мощность обогрева зависит от модели камина и составляет от 1,2 кВт до 2,5 кВт, потребление при этом аналогично мощности обогрева. Стоит заметить, что камины, даже классические дровяные камины, давно не используются как основной обогрев помещения и несут декоративную функцию. Поэтому сравнивать эффективность использования камина на обогрев с газовыми котлами или конвекторами не очень правильно. Обогрев в электрокаминах в большей степени является дополнительной функцией, а пользоваться ею можно как дополнительным обогревом, когда нужно быстро прогреть помещение, либо с помощью которого создается более реалистичное ощущение камина. Функция обогрева есть не у всех моделях, например, ее нет во всех 3D каминах кассетного типа, используемых как электрокамины с возможностью обзора 360 градусов. Причина отсутствия простая, ведь камин полностью встраивается в нишу или столешницу и видимой частью остается только муляж дров, некуда встроить тепловентилятор, в отличие от каминов с корпусом.
На фото электрокамин Dimplex Сassette 1000
Посмотреть вживую и протестировать электрокамины марки Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай) можно в шоуруме Dimplex по адресу г.Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Получить профессиональную консультацию по каминам Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua, по электрокаминам Royal Flame на сайте royal-flame.com.ua или по тел. 050500 17 37 и 097 500 17 37.