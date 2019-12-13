Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных

Детская комната – это не просто место, где проводит время ваш малыш. Это настоящая крепость, маленький мир для его желаний и фантазий. Как обустроить его так, чтобы ребенку было комфортно и он всегда чувствовал себя в безопасности – вопросы, которые больше всего беспокоят любящих родителей.

Камин – это один из элементов интерьера, который понравится ребенку и поможет создать уютную атмосферу в комнате.

Безопасность

По сравнению с другими видами каминов полностью безопасным для детей является электрокамин без огня, высоких температур и никаких продуктов горения. Есть только успокаивающий вид пламени.

Электрический камин с 3D-эффектом настоящего огня в детской – это не только элемент декора, он несет и практическую пользу.

Чаще всего его используют как замену классическому ночнику, что помогает заснуть ребенку. Идеально с этой функцией справляются настенные встроенные электрокамины ирландской фирмы Dimplex c технологией пламени Optiflame.

Преимущества 3D каминов

Увлажнения комнаты. С помощью электрокаминов Dimplex серии Opti-Myst можно осуществлять увлажнение помещения, что благоприятно влияет на самочувствие и здоровье ребенка. Ведь визуализация пламени осуществляется с помощью холодного пара, которая подсвечивается лампами.

Дополнительный обогрев. Это еще одна полезная функция электрокамина, которую можно использовать параллельно или отдельно от визуализации пламени.

Экономия электроэнергии. Если использовать 3D камин только в режиме визуализации пламени (например, как дополнительный источник света ночью), расходы на электроэнергию будут минимальными. Ведь благодаря использованию LED технологии устройство будет потреблять не более, чем 20-35 ватт.

Где в комнате разместить камин

Мест, где можно установить электрический камин в детской комнате – немало.

В частности есть настенные модели, которые можно разместить в недоступной для детей зоне. Также стоит рассмотреть встраиваемые модели кассетного типа: их можно разместить в нише на любой высоте.

А еще есть напольные модели, которые можно встроить в нишу или портал. Портал (обрамление для электрокамина) можно сделать с полочками, которые легко скрываются за дверцей.

Кроме этого, установить электрокамин можно в нишу в стене и подвести питание непосредственно к устройству, без использования розеток. Разместить его можно под телевизором, над комодом или в любом другом месте.

Не стоит опасаться за сохранность техники и предметов интерьера – в электрокамине не бывает высоких температур, как от настоящего пламени. Корпус такого камина не нагревается даже при работе на обогрев.

Электрокамин в комнате станет предметом гордости вашего ребенка среди сверстников и постоянно будет удивлять его друзей и гостей. Эта часть интерьера не просто будет дарить много положительных эмоций и воспоминаний, а станет любимым местом времяпрепровождения для вашего малыша.

Посмотреть и выбрать свой тип камина можно в г. Киев, ул. Обсерваторная 13/15. Телефон: (044) -592-90-50. Подобрать модель у официальных представителей Dimplex.ua https://dimplex-kaminy.com.ua