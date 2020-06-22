Электрокамины – девайс, популярный на протяжении многих лет, ведь является не только обогревательным прибором, но и элементом дизайна.

Почему электрокамины так востребованы, и в какой стилистике они используются наиболее часто, в интервью 24 каналу рассказала дизайнер интерьера Ольга Левитская.

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Почему электрокамины снова в моде и все чаще используются?

Электрокамины в интерьере всегда были модными и актуальными, однако волна популярности нарастает. Это происходит по той причине, что люди все больше хотят создать особую атмосферу. Это когда ты живешь в квартире, но хочешь чувствовать, что у тебя – дом. Этого эффекта как раз можно достичь с помощью "живой" точки огня.

В чем преимущества использования электрокаминов в интерьере?

Точка огня – это технически сложный узел, который в квартире сделать правдоподобно без камина (за редким исключением) практически невозможно. Поэтому, в данном случае, электрокамин является точкой огня, выполняющей с одной стороны – эстетическую функцию – это красивый очаг, на который приятно смотреть, который создает атмосферу домашнего уюта. С другой стороны – у него есть обогрев, функция отопления. В принципе, если камин поставить в лоджии, он может служить обогревателем. И это серьезный плюс.

Камин создает атмосеру уюта в любом доме / Фото roomester

Какой камин выглядит более выигрышно и интересно в современном интерьере?

Очень красиво смотрится, когда имеется круговой обзор – это островные электрокамины. Также стильно выглядит, когда они открытые. Электрокамины бывают и с паровым эффектом, когда кажется, что это пламя огня, но на самом деле это выходит подсвеченный пар. Есть модели с обогревом, а есть такие, которые не греют абсолютно (встроенные островные электрокамины – cassette), но это очень яркий эффект для коммерческих помещений, для зон ожидания, кафе или ресепшн. В отличие от биокаминов, которые в квартирах устанавливают довольно редко, поскольку они требуют особого ухода, паровые электрокамины не требуют много внимания и специального обслуживания. Нужно только раз в день-два добавлять обычную воду и раз в месяц почистить его с помощью щетки.

Островные камины выглядят свежо и стильно / Фото kaminyn

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В каком стиле электрокамины наиболее популярны на сегодняшний день?

Чаще всего камины оформляют в стилистике кантри, в неоклассике. Есть множество декоративных элементов, которые в этом помогают. Это полиуретановые и гипсовые молдинги, которые делают камин максимально похожим на настоящий. Также сами производители электрокаминов уже комплектуют их порталами, там довольно большой выбор внешних видов. Если говорить о современной стилистике, электрокамины становятся интересной точкой зонирования. Их можно ставить на имитируемые пьедесталы из металла, из камня. Я в основном использую электрокамины в скандинавском стиле с элементами неоклассики. Люди его установили и с удовольствием им пользуются, отзывы очень хорошие.

А в каких помещениях чаще всего устанавливают электрокамины?

В своих проектах электрокамины я обычно использую в тех случаях, когда необходимо в гостиных или столовых зонах подчеркнуть зону сбора людей. Это такой визуальный портал из камня, гипса, полиуретанового молдинга – ставишь электрокамин и получаешь атмосферу уюта. Главный фактор любви к подобным предметам – это как раз атмосфера, получаемая благодаря им.

Паровые камины пользуются большим спросом / Фото fireplace

Что сочетается с электрокаминами? Можно ли совместить их с другими любимыми предметами интерьера?

Электрокамины выступают очень ярким декором. Они сочетаются с чем-угодно, так как их главная функция – внимание. Это визуальный акцент, который помогает объединить все предметы вокруг какой-то зоны. К примеру, в гостиной люди привыкли делать такой зоной внимания или телевизор, или электрокамин. Сейчас преимущественно отказываются от телевизоров, это такая позитивная тенденция. Все больше выбирают домашние кинотеатры, проекторы или камины. Из этого списка именно электрокамины дают приятную привязку по зоне, и, даже если ты им не очень часто пользуешься, благодаря своему внешнему виду, он создает "правильный" вид гостиной или столовой.