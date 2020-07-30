Интерьера гостиной всегда уделялось наибольшее внимание, и это не удивительно, ведь это место собрания всей семьи или приема гостей.

Меблирование и декорирование должны быть удобными и уютными. Диван, кресла, низкий столик, ну и, конечно же, камин – идеальные составляющие гостиной. Камин, как центральная часть гостиной, со временем начал уступать телевизору. Связано это с развитием современных систем отопления, а трудности, связанные с обустройством и обслуживанием классического дровяного камина, еще больше отбивают желание создать идеальную картинку уюта в помещении.

На фото электрокамин Dimplex Cavendish

Поэтому именно в Ирландии, где камин является неотъемлемой частью гостиной, компания Dimplex разработала электрокамин – камин, который не требует затрат на установку, является полностью пожаробезопасным и не требует дымохода, поскольку отсутствует само пламя и, соответственно, продукты горения. Электрокамин стал настолько популярным, что успешно продается во всем мире. Благодаря большому спросу на эту продукцию, технология визуализации пламени постоянно развивается. И вслед за 2D каминами с технологией OptiFlame, появились 3D электрокамины (камины с паром), которые удивили своей визуализацией пламени даже ту часть потребителей, которые скептически относились к данному типу оборудования, как замене дровяного камина. Ну и, конечно, флагман среди технологий – Opti-V электрокамины с 5D эффектом пламени. Подробнее о технологии и особенностях можно ознакомиться на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Размещая электрокамин в гостиной, вам не требуется какое-либо разрешение или документация, не нужно проводить дополнительные коммуникации, кроме обычной розетки. Простота монтажа, использования и дальнейшее обслуживание делают электрокамин настолько популярным.

Основными критериями выбора электрокамина в гостиную, с которых нужно начинать, – тип размещения, технология визуализации, размер и дизайн топки. Часто начинают подбирать по дополнительным функциям, например, обогрев или звуковой эффект пламени, что в дальнейшем запутывает покупателя в большом ассортименте каминов.

Тип размещения электрокамина для гостиной

Самое главное, с чем нужно определиться, выбирая электрокамин, – где он будет размещен. Производитель предлагает 4 типа размещения – настенный, напольный, кассетный и камин, стоящий отдельно.

Популярность настенных каминов с каждым годом возрастает вследствие удобства размещения и дизайна, который идеально подойдет под современные стили интерьеров.

На фото электрокамин Dimplex Synergy NEW

Несмотря на название "настенный", данные камины можно установить в портале на пол или в тумбу под телевизор.

На фото электрокамин Dimplex Prism 50 LED

Еще один приятный бонус, которым обладают эти камины, – практически у всех моделей съемное переднее стекло, и это дает возможность декорировать топку любым наполнением, будь то муляжи дров от производителя, натуральные камни или коряги. Ограничений по наполнению нет, ведь электрокамин не греется.

Практически все настенные модели Dimplex идут со встроенным обогревом. Расширенные возможности поиска, на которые стоит обратить внимание при выборе модели, – это возможность изменения цвета подсветки пламени, встроенный термостат (регулирование температуры обогрева помещения) и конструкция передней панели – с рамкой или безрамочная. Подробнее о настенных каминах можно почитать в нашей статье по ссылке.

Большинство напольных электрокаминов созданы для замены классического дровяного камина. Выбор огромен как по дизайну топки, так и по технологии визуализации пламени (3D камины с паром или 2D камины).

На фото электрокамин Dimplex Revillusion 30

Самой популярной, из-за своей демократичной цены и качественной 2D визуализации пламени, является серия Symphony.

Недавно компания Dimplex анонсировала обновление модельного ряда – линейкой Symphony XHD.

На фото электрокамин Dimplex Dimplex Symphony XHD 26

Эти модели сочетают в себе классический дизайн топки, улучшенный эффект пламени и широкий функционал. Подробнее о линейке Symphony XHD можно узнать в нашей статье по ссылке.

Кассетный тип камина в основном используется для создания обзора в 360 градусов. Особенность этих каминов – в возможности встраивать техническую часть в нишу, оставляя на обозрение только муляж дров и визуализацию пламени. Часто их еще называют островными каминами. Все кассетные электрокамины имеют 3D визуализацию пламени Opti-Myst и идут без обогрева.

Данные камины можно установить в нишу полки, разместить под телевизор. А для покупателя, который рассматривает напольный камин в портале и которому не важна функция обогрева, кассетные электрокамины помогут сэкономить приличную сумму денег, если выбрать их в качестве топки в портал вместо напольного 3D камина. Муляж дров и функционал всех напольных 3D электрокаминов повторен в кассетных.

Популярные модели в линейке кассетных электрокаминов – Cassette 1000 и Cassette 500 (с муляжом дров), Cassette 1000 PS и Cassette 500 PS (без муляжа дров, эффект пламени биокамина).

На фото электрокамин Dimplex Cassette 1000 PS

Данные камины имеют ширину 1 м и 0,5 м, возможность подключения друг к другу, создавая при этом линию огня, и возможность подключения к водопроводу. А модели без дров будут интересны тем, кто, имея в проекте гостиной биокамин, изучив информацию о его недостатках, ищет более безопасный вариант декорирования. Подробнее о функционале этих моделей можно почитать по ссылке.

Особенностью отдельно стоящих электрокаминов является возможность их установки без монтажа или дополнительного декорирования, в виде портала.

На фото электрокамин Dimplex Revillusion 25

Такие камины часто используются в качестве замены классического дровяного камина, когда он уже присутствовал в гостиной, но владелец дома, столкнувшись с проблемами его использования и обслуживания, банально перестает им пользоваться. В таком случае можно разместить топку Dimplex в таком камине и наслаждаться видом огня без дыма и сажи.

На фото электрокамин Dimplex Revillusion 25

Не тратить время на розжиг, а просто включить одним нажатием кнопки пульта. Такие камины мобильны и убрать их из камина не составит труда, вернув ему классическому первоначальную функцию.

Определившись с типом размещения, следующим основным критерием выбора электрокамина является эффект визуализации пламени. Именно он будет влиять на стоимость электрокамина. Самые популярные эффекты – 2D Optiflame и 3D Opti-Myst (паровой камин).

Именно электрокамины серии Opti-Myst по праву называются каминами с эффектом живого огня. Узнать больше о данной технологии вы можете по ссылке.

Посмотреть весь модельный ряд электрокаминов Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua или посетив шоурумы по адрес: г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15, ул. Анны Ахматовой, 35. Подробная консультация специалиста по тел. (097) 500 17 37 и (050) 500 17 37