3D электрокамины: принцип работы и виды паровых каминов

3D электрокамин, который еще называют камином с парой, паровыми каминами и каминами на воде, разработала и успешно реализует компания Dimplex.

Такие камины входят в серию Opti-Myst и все без исключения производятся в Ирландии на заводе Dimplex.

Принцип работы 3D каминов

Визуализация пламени в паровых каминах происходит за счет подсветки пары, которую создает встроенный парогенератор. Ультразвуковой парогенератор превращает воду в пар, который, с помощью вентилятора выносится над муляжом дров. Что бы пар сразу не опускался вниз, а клубился над дровами, предварительно нагревается лампами подсветки, или, в случае LED подсветки, незначительно нагревается маломощным тэном. Именно подсветка пара создает визуализацию пламени, которую непосвященному пользователю трудно будет отличить от настоящего огня. Кроме огня пар создает видимость дыма, что окончательно формирует картинку очага.

Виды 3D электрокаминов

Разделить 3D электрокамины можно по типу установки и функционалу.

Напольные встраиваемые модели

Напольные 3D электрокамины в основном используют как замену классическому камину. Такие камины встраивают в нишу или портал. Все камины имеют корпус, в который встроен регулируемый электрический обогреватель, тем самым электрокамины могут работать не только на визуализацию, но и на обогрев. Регулирование обогрева работает как совместно, так и отдельно от визуализации. Между собой встроенные напольные камины отличаются размером, дизайном топки, дизайном муляжа дров и функцией тления (некоторые модели имеют встроенные светодиоды в муляж дров).

Настенные 3D электрокамины

Настенные 3D камины с паром могут как устанавливаться на стену без обрамления, так и устанавливаться в нише. Часто такие камины используют в интерьере Hi-Tech или минимализм. Все электрокамины имеют встроенный регулируемый обогрев и эффект тления дров.

Встроенные 3D электрокамины кассетного типа

3D камины Cassette Dimplex отличаются от всей серии Opti-Myst тем, что не имеют корпуса и могут монтироваться в нишу или в столешницу с возможностью обзора в 360 градусов. Все эти камины без обогрева, работают только на визуализацию пламени. Выделить из линейки Cassette можно модели Cassette 500 и Cassette 1000.

Данные модели можно подключать непосредственно к водопроводу, у них есть звуковой эффект горения дров и возможность подключаться друг к другу, создавая при этом непрерывную линию огня любой ширины. Cassette 500 и Cassette 1000 часто используют в помещениях коммерческого назначения, поскольку не требуют внимания к наличию воды в баке.

Напольные 3D электрокамины, не требующие монтажа

Напольные 3D камины отличаются тем, что не требуют монтажа и являются полностью автономными и мобильными топками. В модель Dimplex Willowbrook встроенный обогрев.

Отличительные особенности 3D электрокаминов Dimplex Opti-myst

Кроме компании Dimplex еще ряд китайских компаний производят паровые камины, например модель Royal 3D Etna VA-2683. Технология визуализации пламя идентичная электрокамину Dimplex Opti-myst, при этом цена более демократичная. Но все же камины Dimplex отличаются более качественным муляжом дров, которые настолько реалистично копируют обгоревшие поленья, что даже при выключенном камине их невозможно отличить от настоящих.

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