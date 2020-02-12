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Элементы декора из металлической сетки: стильные идеи для дома – фото

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Забор из металлической сетки уже давно не является однообразным и неинтересным вариантом / Kamlux

Металлическая сетка уже давно не используется только как дешевый вариант ограждения на дачном участке. Сегодня дешевый и практичный материал можно использовать в дизайне как интерьера так и экстерьера вашего жилища. Популярные идеи для дома и сада – смотрите в материале.

Декор из металлических сеток также практичный вариант.

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Идеи для декора дома из металлической сетки

Декоративные конструкции с сеткой и камнем


Сетки можно использовать и в декорировании фасада дома / фото: Pinterest

Получили одинаковые горшки для растений во дворе вашего частного дома? Обратите свое внимание на сетки наполненные декоративными камнями. Такой вариант выглядит стильно и свежо в обустройстве ландшафта двора.

Мангал или камин во дворе


Такой необычный мангал можно сделать и своими​ руками / фото: Pinterest

Даже камин или мангал, возле которого семья проводит время в летний период может стать изюминкой общего вида двора, если использовать ту же дешевую сетку и камень.

Освещение интерьера


Элементы освещения тоже не должны быть однообразным / фото: Pinterest

Если интерьер дома выполнен в стиле лофт или гранж, а также индустриальном, то декорировать дом металлической сеткой будет действительно правильным решением. Дизайнеры советуют не пренебрегать сеткой, если речь идет о обрамление светильников.

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Мебель


Такие варианты тоже идеально подойдут стиля лофт / фото: Pinterest

Мебельный вопрос тоже решается использованием металлической сетки. Особенно привлекательно выглядят столики и органайзеры.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Ремонт Дизайн Идеи для интерьера Двор и сад Идеи для экстерьера Декор и дом
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