Элементы декора из металлической сетки: стильные идеи для дома – фото

Металлическая сетка уже давно не используется только как дешевый вариант ограждения на дачном участке. Сегодня дешевый и практичный материал можно использовать в дизайне как интерьера так и экстерьера вашего жилища. Популярные идеи для дома и сада – смотрите в материале.

Декор из металлических сеток также практичный вариант.

Читайте также: Декупаж мебели своими руками: идеи и инструкция для реставрации – фото

Идеи для декора дома из металлической сетки

Декоративные конструкции с сеткой и камнем



Сетки можно использовать и в декорировании фасада дома / фото: Pinterest

Получили одинаковые горшки для растений во дворе вашего частного дома? Обратите свое внимание на сетки наполненные декоративными камнями. Такой вариант выглядит стильно и свежо в обустройстве ландшафта двора.

Мангал или камин во дворе



Такой необычный мангал можно сделать и своими​ руками / фото: Pinterest

Даже камин или мангал, возле которого семья проводит время в летний период может стать изюминкой общего вида двора, если использовать ту же дешевую сетку и камень.

Освещение интерьера



Элементы освещения тоже не должны быть однообразным / фото: Pinterest

Если интерьер дома выполнен в стиле лофт или гранж, а также индустриальном, то декорировать дом металлической сеткой будет действительно правильным решением. Дизайнеры советуют не пренебрегать сеткой, если речь идет о обрамление светильников.

Вас заинтересует: Гаражные ворота: как красиво обновить вход в гараж – фото

Мебель



Такие варианты тоже идеально подойдут стиля лофт / фото: Pinterest

Мебельный вопрос тоже решается использованием металлической сетки. Особенно привлекательно выглядят столики и органайзеры.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке