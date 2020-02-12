Элементы декора из металлической сетки: стильные идеи для дома – фото
Металлическая сетка уже давно не используется только как дешевый вариант ограждения на дачном участке. Сегодня дешевый и практичный материал можно использовать в дизайне как интерьера так и экстерьера вашего жилища. Популярные идеи для дома и сада – смотрите в материале.
Декор из металлических сеток также практичный вариант.
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Идеи для декора дома из металлической сетки
Декоративные конструкции с сеткой и камнем
Сетки можно использовать и в декорировании фасада дома / фото: Pinterest
Получили одинаковые горшки для растений во дворе вашего частного дома? Обратите свое внимание на сетки наполненные декоративными камнями. Такой вариант выглядит стильно и свежо в обустройстве ландшафта двора.
Мангал или камин во дворе
Такой необычный мангал можно сделать и своими руками / фото: Pinterest
Даже камин или мангал, возле которого семья проводит время в летний период может стать изюминкой общего вида двора, если использовать ту же дешевую сетку и камень.
Освещение интерьера
Элементы освещения тоже не должны быть однообразным / фото: Pinterest
Если интерьер дома выполнен в стиле лофт или гранж, а также индустриальном, то декорировать дом металлической сеткой будет действительно правильным решением. Дизайнеры советуют не пренебрегать сеткой, если речь идет о обрамление светильников.
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Мебель
Такие варианты тоже идеально подойдут стиля лофт / фото: Pinterest
Мебельный вопрос тоже решается использованием металлической сетки. Особенно привлекательно выглядят столики и органайзеры.
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