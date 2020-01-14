Элементы интерьера, от которых следует избавиться – советы дизайнера

Мода вещь капризная – некоторые вещи и мебель в интерьере вашего дома со временем теряют свою популярность. Ежегодно дизайнеры советуют что-то менять, чтобы помочь вам поддерживать свое жилище свежим и ярким. О том какие вещи уже потеряли свою актуальность – в нашем материале.

Быстрее всего из моды выходят мелочи, но их легко заменить

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Неактуальные элементы интерьера

Тяжелые шторы



Легкие занавески или тюли сделают пространство гораздо приятнее / фото: Insider

Грубые тяжелые шторы делают комнату темной. Когда-то такие занавески были на пике моды. Ведь они обычно имеют классический дизайн, который дополнял изящный интерьер комнаты.

Сегодня же считается, что такие материалы только забирают естественный свет и делают людей мрачными. Сегодня рекомендуют выбирать легкие шторы или тюли или даже вообще обойтись без них.

"Мертвый" свет



Заменить лампочки – будет самым дешевым способом / фото: Insider

Флуоресцентные, неоновые или галогенные лампы часто сегодня используются из-за экономии электроэнергии. Однако дизайнеры рекомендуют использовать "желтые лампы", которые больше напоминают солнечный свет или пламя свечи. Лучше всего для этого подходят классические лампы накаливания.

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Акценты



Лучше делать акценты с помощью подушек / фото: Insider

Минувшая декада прошла под аккомпанемент моды стен с ярко выраженными вкраплениями цветов. Сегодня же, по мнению специалистов, к таким решениям надо относиться осторожно. Да, сегодня советуют "разбавлять" однотонность зеркалом, предметами искусства или комнатными растениями.

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