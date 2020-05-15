Эстетика бетона: пример квартиры в индустриальном стиле – фото из Эквадора

Владельцы большой квартиры площадью более 100 квадратных метров в старом доме, который построен в историческом центре города Киото, вернули ей первоначальный вид. В результате получилось помещение в классическом индустриальном стиле.

Дом, в котором живут владельцы переоборудованной квартиры, был построен еще в 70-годах прошлого века, пишет Archdaily.

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Архитектурная компания, которая занималась переработкой помещения, во время работы отталкивалась от трех пунктов:

Свет: увеличить количество естественного света;

Материальность: вернуть голую бетонную конструкцию с высотой до 3 метров;

Пейзаж: сохранить привлекательный исторический городской пейзаж, состоящий из известных зданий в городе, которые обрамлены старыми фасадами.



В металлических балках под потолком разместили небольшую библиотеку / фото: Archdaily

Архитекторы решили убрать последствия многочисленных предыдущих ремонтных работ, и оставить квартиру в суровом состоянии.

Жесткость материалов в незавершенном состоянии порождает ощущение современной руины,

– объяснили свое желание владельцы апартаментов.



Квартира стала намного просторнее после переоборудования / фото: Archdaily

Кроме бетонного потолка и стен, пол здесь покрыт паркетом, а полки сделаны из металла.

Также в интерьере использовали шкуры животных и деревянную мебель.

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