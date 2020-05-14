Как переделать старую советскую стенку на современную – фото

Если вам в наследство от бабушки осталась старая советская стенка, то не стоит ее выбрасывать. Вам поможет реанимировать старую мебель реставрация собственными руками. Как это сделать правильно и полная пошаговая инструкция – в нашем материале.

Конечно реставрационные работы заберут у вас немного свободного времени, но реставрация получится в разы дешевле покупки новой мебели, сообщает 24 канал.

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Этапы переделки старой советской стенки

Демонтаж

Перед началом работы следует разобрать стенку на отдельные элементы. Речь идет о всех дверцах и элементах, которые легко разобрать. Однако, не стоит разбирать сам каркас стены. Также, если соединение слишком крепкие – оставьте как есть.

Снятие старого покрытия



Как один из вариантов реновации стенки / фото: Pinterest

Чаще всего стенки покрыты обычным древесным лаком. Лучшим способом от него избавиться является ацетон. В некоторых местах придется прибегнуть к инструментам, чтобы работа выглядела качественной.

Грунтовка

Учитывая возраст шкафов, грунтование будет обязательным этапом. После того, как поверхность подсохнет, а запах ацетона выветрится – купите грунтовую смесь и нанесите тонкий слой на все элементы стенки.

Монтаж



Лучше переделывать стенку под конкретный стиль / фото: Pinterest

Если поверхность уже высохла, то с помощью наждачной бумаги сделайте стенку полностью гладкой. Если вы убедились, что вас все устраивает, соберите детали вместе.

Покраска

На этом этапе вы можете проявить собственное творчество. Так, можно попробовать кардинально изменить цвет мебели, добавить новых элементов или даже оставить шкаф в полуразобранном виде.

Лак



Если стенка стоит в гостиной, то можно оставить только каркас / фото: Вся мебель

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Да, ранее вы уже избавлялись от лака, но если вам уже нравится ваша старая стенка – нанесите на нее новый слой лака. Таким образом вы сможете продлить ей жизнь еще на многие годы.

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