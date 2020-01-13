Как изменить цвет дверей своими руками – пошаговая инструкция

Во время косметического ремонта стоит задуматься над восстановлением и старых межкомнатных дверей. Часто денег на покупку нового полотна нет, но для настоящего ремонта обычной покраски стен и потолка маловато. Как изменить цвет дверей шаг за шагом – читайте в нашем материале.

Реанимировать старенькие двери под силу каждому – нужно только выделить немного времени.

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Пошаговая инструкция для изменения цвета дверей

Очистка



Двери надо сначала демонтировать / фото: Двери Нева

Покраска дверей из массива или сосны должна начинаться с очистки полотна от старой краски. Для этого надо снять полотно с петель, а также демонтировать ручку и замки. Тогда, с помощью строительного фена аккуратно удалить старую краску.

Не пытайтесь чистить двери с помощью ацетона или острых предметов – существует вероятность серьезно повредить полотно.

Подготовка

После очистки двери надо проверить на наличие трещин или повреждений. Если полотно имеет неровности, то используйте специальную шпаклевку для восполнения недостатков.

Также можно попробовать выровнять неглубокие впадины шлифовальной машинкой. Главное – получить максимально ровную и чистую поверхность перед началом окраски.

Защита



Если двери изготовлены из цельного дерева – можно пропустить этот этап / фото: YesHouse

Если двери имеют стеклянные или металлические элементы, которые демонтировать невозможно, то их нужно заклеить малярным скотчем. Такой способ поможет вам увереннее работать с краской, а после окончания окрашивания его можно легко снять.

Покраска

Для работы с краской вам понадобятся кисточка и валик с велюровым ворсом. Красить полотно надо дважды. Также можно смело использовать распылители. После покраски можно дополнительно обработать дверь лаком.

Если вы собираетесь лишь лакировать дверь, то поверхность тоже отделывать надо дважды. После нанесения первого слоя краски или лака может потребоваться повторная шлифовка. Помните – перед финальной покраской полотно должно быть идеальным.

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Высушивание



Если двери будут стоять на сквозняке, то есть вероятность неравномерного высыхания покрытия / фото: Booking

Не стоит искусственно ускорять процесс высыхания лака или краски. Поставить влажное полотно надо в сухое затемненное помещение комнатной температуры. Только после полного высыхания дверь можно вернуть на прежнее место.

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