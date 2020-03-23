Как правильно обустроить жилое пространство во время карантина: советы

Во время карантина украинцев призывают оставаться дома. После нескольких дней проведенных в собственном доме легко заметить недостатки его интерьера. Если у вас стабильно плохое настроение, то время задуматься над устранением мелких проблем, которые часто присутствуют в украинских квартирах. Как это сделать – читайте в нашем материале.

Чаще всего проблемой являются обычные бытовые мелочи, которые легко устранить.

Вас заинтересует: Шведская стенка дома: как установить и какие существуют виды – фото

Действенные советы, как организовать жилое пространство

Симметрия и гармония

В каждом из нас живет перфекционист / фото: Poradu

Обратите внимание на вешалки, расположение пачек с крупами на кухне или шампуней в ванной. Попробуйте отсортировать их по цветам или типам. Замените лампы в светильнике, и храните симметрию в мелочах декора.

Коробки



Органайзером вещей может быть и обычная коробка / фото: Unsplash

Если вы много сидите дома, то часто "обрастаете" различными мелочами, которые лишь бесят. Для этого стоит завести специальные коробочки с отделениями, куда удобно сложить предметы первой необходимости, чтобы снова не доставать их с полок шкафов или комодов.

Провода

Запутанные провода от техники часто становятся раздражителем для всех жильцов дома. Они портят впечатление от комнаты и служат местом скопления пыли. Однако такая проблема легко решается с помощью "биндера" или офисного зажима.

Популярное: Тренды в дизайне стен: как легко освежить свое жилье краской – фото

Можно купить шкаф, но нельзя купить порядок



Беспорядок в шкафу может быть причиной недовольства собственным жильем / Фото: Unsplash

Серьезные изменения в жизни могут наступить, если правильно организовать расположение вещей в шкафу. Для сохранения порядка на полке должны быть одна-две вещи, которые нужны вам ежедневно: ключи и зарядка – в коридоре, зубная щетка и паста в ванной.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке