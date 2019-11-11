Как поклеить обои самостоятельно: что для этого понадобится – видео

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Как правильно клеить обои самому – стык в стык, под покраску: видео
Работа с обоями не требует особых навыков / Walldeco

Обои являются одним из самых простых материалов для отделки стен гостиной, спальни или детской комнаты. Однако не все знают о тонкостях такой работы. Практические советы и как поклеить обои самостоятельно – в нашем материале.

Если вас пугает цена от квалифицированного мастера, то можете смело покупать рулоны и приступать к работе, положившись на собственные силы.

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Что нужно учесть перед поклейкой обоев?

Сколько надо обоев?


Вам помогут несложные математические расчеты / фото: Ваш интерьер

  • измерьте ширину и длину каждой стены, которую вы планируете оклеить. Перемножте полученные цифры;
  • отнимите площадь окон, дверей и других проемов. Посчитайте разницу между общей площадью и площадью отверстий;
  • чтобы определить количество необходимых рулонов обоев шириной до 55 сантиметров, делите площадь на 5. Если вы приобрели обои шириной до 100 сантиметров, разделите на 10.

Как подготовить стены к работе?

Клеить обои нужно на "чистую" стену. Однако во время ремонта "чистых" стен не бывает.

  • пористые стены – если стена дырявая или имеет повреждения, то ее необходимо выровнять. Делают это с помощью шпаклевки;
  • крашеные стены – в таком случае нужно удалить слой краски. Иногда это можно сделать с помощью воды, в худшем случае придется упражняться с долотом;
  • старые обои – приготовьте ведро с теплой водой. Обои сами отстанут от стены, если их намочить.

Инструменты для работы


Придется закупаться инструментами / фото: Ваш интерьер

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Кроме обоев понадобятся еще несколько подручных средств:

  • любое пластиковое ведро или другая хозяйственная тара вместимостью не менее 5 литров;
  • кисть или валик, лучше всего на длинной ручке;
  • канцелярский нож или ножницы для обрезки обоев;
  • серый карандаш, маркер или красная масляная пастель, чтобы ставить отметки;
  • чтобы не поклеить обои косо, рекомендуется разметить стены на ровные сектора, используя противовес с нитью;
  • рулетка;
  • лестница, устойчивый стол, пара табуреток для удобного доступа к потолку;
  • широкий обойный стол, также стоит постелить на пол бумагу;
  • для разглаживания обоев можно использовать мягкий валик или тряпку.

Как поклеить обои своими руками - смотрите видео:

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Теги: Ремонт Идеи для дома Дизайн Идеи для интерьера
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