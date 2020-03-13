Как продезинфицировать квартиру от вирусов: действенные советы

В условиях повышенного риска распространения вирусных инфекций стоит задуматься о дезинфекции собственного дома. Как быстро продезинфицировать квартиру от вирусов – читайте в нашем материале.

Только дезинфекция собственных рук будет слишком слабым способом в борьбе с вирусами, поэтому время от времени жилье тоже нужно обрабатывать.

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7 способов дезинфекции квартиры от вирусов

Увлажнитель воздуха



Влажный воздух создаст неблагоприятную для вирусов атмосферу / фото: Bustle

Обычный увлажнитель для воздуха поможет улучшить качество воздуха дома, однако как единственная мера защиты от вирусов не является эффективным. Лучше всего использовать несколько способов одновременно. Увлажнитель лучше всего подойдет тем, у кого есть дети. Также не забывайте менять воду.

Циркуляция воздуха

Классическое проветривания комнаты действительно является важным пунктом в борьбе с вирусами. Однако, если вам мало обычного проветривания, то можно приобрести рециркуятор воздуха.

Рециркулятор пропускает через себя зараженный воздух, очищает его ультрафиолетовыми лучами и выпускает обратно. Такой способ будет в разы эффективнее.

Химические средства



Химические средства надо использовать в меру / фото: Unsplash

Рекомендуем купить средства для влажной уборки и использовать их при каждой уборке. Для эффективной дезинфекции следует выбрать препарат, который губительно действует на вирусы и бактерии. Лучше всего подойдет средство на основе извести.

Традиционные средства

Лучше способом дезинфицировать поверхности дома – использование антисептика. Однако в условиях дефицита, можно изготовить его дома. Также даже отдельные препараты, такие как: перекись водорода, уксусная кислота, нашатырный спирт и даже насыщенный раствор поваренной соли помогут убить большинство бактерий на поверхностях в квартире.



Лучше всего иметь портативную лампу / фото: Unsplash

В медицинских учреждениях дезинфекция с помощью ультрафиолета широко применяется и имеет высокий уровень эффективности.

В домашних условиях лучше использовать портативную ультрафиолетовую лампу. Дезинфекция проводится только в пустом помещении. Все члены семьи и домашние животные должны во время обработки ультрафиолетовыми лучами должны находиться вне комнаты.

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Солевая и эфирная лампа

Эфирные масла с экстрактом чайного дерева, пихты, хвои, эвкалипта или лимона залитые в специальную лампу, помогают не только побороть вирусные инфекции, но и наполнит квартиру приятным запахом. ВАЖНО: убедитесь, что у членов семьи нет аллергии на эфирные масла!

Солевой способ очистки воздуха работает по схожему принципу, но такие лампы насыщают воздух ионами, убивают вирусы и положительно влияют на здоровье человека.

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