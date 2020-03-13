Зонирование помещения: 6 способов как визуально разделить квартиру – фото

Функциональность, хорошая вентиляция и комфортное освещение – сегодня этих факторов недостаточно для обустройства комфортного жилого пространства. В условиях ограниченного пространства важным является его деление на отдельные зоны. Какие способы зонирования помещения являются самыми эффективными – читайте в нашем материале.

Обозреватели издания Archdaily выделили 6 способов.

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Зонирование перегородками и стенами часто является затратным и не дает желаемого эффекта.

6 способов зонирования жилого помещения

Обработка стен



Даже в опорных стенах делать отверстия разрешается / фото: Archdaily

Если в вашей квартире все же много стен, а снести их невозможно или требует значительных ресурсов, то дизайнеры советуют сделать отверстия. Так, вырезы в стенах, которые мешают дадут ощущение общности с соседней комнатой и оптимизируют циркуляцию воздуха.

Уровни



Четкое разделение высотой пола поможет разделить пространство / фото: Archdaily

Еще одним эффективным способом визуального зонирования, скажем кухни и гостиной, станет изменение уровней пола. Более высокий пол также увеличит уровень шумоизоляции.

Лучшим вариантом является повысить уровень пола на кухне. Однако в таком случае не стоит применять подвесные потолки.

Напольное покрытие



Чередование покрытия является обязательным в интерьере дома / фото: Archdaily

Если невозможно поднять уровень комнаты, то обязательно стоит отделить комнаты напольным покрытием. Дизайнеры советуют выбрать темные цвета для кухни или ванны, но зато светлее для спальни или гостиной.

Также подумайте о чередовании материалов для пола. Гостиная и спальня лучше будет смотреться с ламинатом или паркетом на полу. На кухне используйте керамическую плитку.

Цвета



Цвета разделены четким разделением / фото: Archdaily

Покрасить всю квартиру-студию в один цвет будет плохим решением. Не забывайте, что визуально лучше рабочие зоны от зон отдыха отделяются с помощью цвета стен, потолков или полов.

Мебель



Мебель кухни и гостиные должны отличаться / фото: Archdaily

Очевидно, что кухонная мебель отличаться от фурнитуры в гостиной, но даже зоны в одной комнате стоит отделять, используя различные виды мебели. Лучше всего будет разделить комнату по четким пропорциям.

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Легкие перегородки



Такую перегородку легко перенести при необходимости / фото: Archdaily

Если вам таки не хватает приватности в большом пространстве, то можно использовать стильные деревянные панели или шторки. Демонтаж таких перегородок не доставит особых хлопот.

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