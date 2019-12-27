Как расставить мебель в квартире: полезные советы архитектора

Не все умеют ловко разместить мебель в квартире, чтобы все было на своих местах и выглядело красиво. Куда поставить шкаф, диван и телевизор, чтобы не натыкаться на них в темноте – читайте в нашем материале.

Интересные и полезные советы озвучил архитектор и автор блога "Дневник архитектора" Руслан Кирничанский изданию The Village.

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Уберите лишнее

Выбросьте ненужную мебель, чтобы квартира не была похожа на склад или магазин. Это особенно важно сделать в однокомнатных квартирах или небольших помещениях, где каждый предмет должен быть красивым и функциональным.

Измерьте ширину проходов

Для начала перестановки или размещения мебели стоит нарисовать план и измерить длину и ширину проходов. К тому же, обязательно сделайте запас в 70-90 сантиметров между большой мебелью и между мебелью и стеной.

Важно, чтобы другая мебель не блокировала дверцы шкафа. На плане схематически покажите, как они будут открываться и в соответствии с этим корректируйте размещение. Также обратите внимание, чтобы не было резких разворотов и ничего не мешало в проходе. Это поможет вам сэкономите время на перемещение огромного шкафа или дивана.



Подумайте заранее, куда поставить большой шкаф или диван / Фото derysh

Не ставьте мебель вдоль стен

Здесь можно не бояться смелых решений. Так, благодаря стеллажу, что делит комнату на две части, можно организовать удобную рабочую зону, а зона спальни, к примеру, станет более камерной. Это будет актуально для однокомнатных квартир или квартир-студий.

Сгруппируйте предметы по назначению

Разделите мебель по взаимосвязи: например, возле дивана логично будет поставить журнальный столик, а возле книжных полок – кресло и торшер для чтения. Это позволит организовать полноценное и комфортное пространство. И все будет под рукою.



Возле книжных полок ставьте диваны или кресла / Фото polki

Отодвиньте телевизор от окна

Чтобы избежать солнечных бликов, экран лучше размещать подальше от окна. Кроме того, телевизор перед окном будет плохо влиять на остроту зрения: свет из окна ярче телевизора, поэтому глаза будут быстрее уставать. Здесь могут помочь только плотные шторы, которые полностью заблокируют солнечный свет.

Закрепите высокие комоды и шкафы

Производители всегда напоминают, что габаритную мебель нужно надежно крепить к стенам, чтобы случайно не опрокинуть их (особенно это нужно сделать, если у вас есть дети, которые любят залезать на ящики и прятаться в шкафах).

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