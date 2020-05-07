Как сделать бюджетный ремонт в маленькой ванной комнате: практические советы

Ремонт в ванной – дело хлопотное и требует значительных капиталовложений – именно такой миф царит среди украинцев. Но всегда существуют различные варианты ремонта на любой кошелек, особенно, если у вас крошечная ванная. Впрочем, даже бюджетный вариант может выглядеть стильно и современно.

Главный секрет в правильном выборе материалов и выполнении большинства работ самостоятельно, сообщает Дизайн 24.

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Каждый дизайнерский проект можно обыграть на свой лад, и использовать более простые в монтаже и дешевые материалы.

Как сэкономить во время ремонта маленькой ванны

Выбирайте отечественных производителей



Украинские производители порой не уступают в качестве / фото: Budmaster

Если профессиональные дизайнеры обычно советуют европейские бренды материалов, то одним из вариантов экономии будет использование продукции отечественных производителей. Украинские бренды дешевле и часто не уступают по качеству зарубежным.

Планируйте расходы

Самым простым вариантом будет приехать в первый же строительный гипермаркет по дороге. Однако, если у вас ограниченный бюджет, то стоит посвятить время сравнению цен. Да, иногда материалы в физических магазинах дороже, чем в виртуальных, а порой наоборот.

Приобщитесь к ремонту собственноручно



Демонтаж можно сделать своими руками / фото: Architectureblog

Около половины всех расходов на ремонт идет на оплату труда рабочих. Однако демонтаж старой плитки или, например, покраску стен можно сделать и без профессиональных навыков.

Бюджетный вариант облицовки стен

Используйте бюджетные материалы

акриловая краска;

панели ПВХ;

недорогая керамическая плитка.



Кафель часто обходится дешевле плитки / фото: Vencon

Лучшим вариантом будет использование плитки, ведь она выдерживает температурные перепады и хорошо противостоит развитию грибка. Однако самым простым вариантом будет покраска стен, ведь с этим может справиться каждый.

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Бюджетный вариант облицовки пола и потолка

Если не учитывать керамическую плитку, то неплохим вариантом для пола будет линолеум и недорогой кафель.

Для потолка популярным и одновременно бюджетным вариантом будет использование эмульсированной водостойкой краски.

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