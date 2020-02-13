Как сделать декоративный камин из гипсокартона своими руками: особенности и пошаговая инструкция

В многоквартирных домах обычно нельзя устанавливать камины. Причин для этого много, однако не стоит отчаиваться. Ведь создать уютную атмосферу с помощью камина можно, использовав технологию декоративного аналога. Как сделать декоративный камин из гипсокартона своими руками, какие его особенности, а также пошаговая инструкция монтажа – в нашем материале.

Декоративные камины не нуждаются в вытяжке и намного безопаснее классических вариантов.

Особенности декоративных каминов

для установки не требуются специальные документы;

вариативность формы камина;

безопасность и многофункциональность;

позволяет сэкономить деньги по сравнению с обычными каминами.

Пошаговая инструкция установки

Монтаж каркаса



Камин должен состоять из металлического "скелета" / фото: Josri

Сначала нужно установить основную часть портала – каркас. Для того чтобы основание было ровным, нанесите на стену разметку. Не забывайте, что линии сечения должны образовывать прямой угол без перекосов. Если вы хотите замаскировать декоративный камин под настоящий и делать фальшивый дымоход, то строить конструкцию надо снизу вверх.

Сначала устанавливаются параллельные профили на стене. Крепятся они с помощью дюбелей и саморезов. Тогда к основным профилям крепятся остальные, которые и будут формировать форму камина.

Обшивка



Гипсокартон легко режется обычным ножом / фото: R-Kamin

Если каркас готов, его можно "зашивать" гипсокартонными плитами. Для этого вооружитесь линейкой или водяным уровнем, а также строительным ножом. Помните, что от точности измерений зависят форма камина.

Детали фиксируются на металлическом каркасе специальными шурупами. Примите во внимание, что их шапки не могут выступать, поэтому их надо немного утопить.

Шпаклевка

Если каркас уже готов, самое время обрабатывать стыки. Аккуратно надрежьте края, а потом готовой смесью шпаклевки заполните все выемки. После того, как камин высохнет, с помощью наждачной бумаги сделайте поверхность гладкой.

Облицовка



Готовых вариантов есть множество / фото: Pinterest

Обработать готовый камин можно многими материалами. Можете просто покрасить результат, поклеить обои или использовать декоративную кирпич. Еще одним вариантом является керамическая плитка. Особой популярностью в последнее время пользуется также декоративная шпаклевка.

Чтобы придать камину презентабельности – используйте детали. Так, полочки, деревянные или декоративные элементы прекрасно дополнят внешний вид портала.

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