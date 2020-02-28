Как сделать стильный журнальный столик из старого окна – инструкция
С распространением металлопластиковых окон, старые часто просто выбрасывают на помойку. Однако со старого стекла всегда можно сделать настоящий шедевр, для этого выделите немного времени и вооружитесь инструментами. Как сделать журнальный столик из старого окна – читайте в нашем материале.
Для воплощения идеи в жизнь, стоит также докупить несколько метров светодиодной ленты, двусторонний скотч и клей.
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Как сделать журнальный столик из старого окна
Подготовка стекла
Стекло должно быть как можно чище / фото: Так просто
Для начала надо очистить стекло от пыли и мусора. Важно начать работу качественно – в таком случае стол может получиться ровным и красивым.
Позже обработайте поверхность с двух сторон мыльным раствором, после чего осторожно наклейте зеркальную пленку и с помощью шпателя выровняйте поверхность.
Пленка
Купите специальную "зеркальную пленку" / фото: Так просто
Обрежьте лишнюю пленку и протрите готовую поверхность от мыльного раствора. Сделайте то же со вторым стеклом.
Формирование каналов
Сформируйте углы и приклейте по бокам каналы с кабеля. А тогда оклейте стороны двусторонним скотчем.
Светодиодная подсветка
Светодиодная лента должна быть обращена в середину / фото: Так просто
С внутренней стороны готового прямоугольника приклейте светодиодную ленту (провод спрячьте в готовые каналы), а также с нижней стороны стекла оставьте отверстие для выхода провода.
Завершение работы со стеклом
С помощью двустороннего скотча сделайте "бутерброд" из двух готовых зеркал, и проверьте, будет ли лента работать.
Каркас
Можно купить готовый каркас или сделать его из подручных материалов. Главное – перед началом работы измерьте длину и ширину стекла. Отверстие должно быть на один сантиметр шире "бутерброда".
Монтаж стекла
Ряд светодиодов будет создавать эффект бесконечности / фото: Так просто
С помощью строительного клея посадите "бутерброд" в отверстие готового каркаса и дайте ему высохнуть.
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Подключение
Проблем с подключением возникнуть не должно / фото: Так просто
Подключите стол к розетке и любуйтесь бесконечностью. Его минусом будет зависимость от розетки, поэтому перемещение стола по комнате будет ограничиваться длиной провода.
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