Как сделать стильный журнальный столик из старого окна – инструкция

С распространением металлопластиковых окон, старые часто просто выбрасывают на помойку. Однако со старого стекла всегда можно сделать настоящий шедевр, для этого выделите немного времени и вооружитесь инструментами. Как сделать журнальный столик из старого окна – читайте в нашем материале.

Для воплощения идеи в жизнь, стоит также докупить несколько метров светодиодной ленты, двусторонний скотч и клей.

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Как сделать журнальный столик из старого окна

Подготовка стекла



Стекло должно быть как можно чище / фото: Так просто

Для начала надо очистить стекло от пыли и мусора. Важно начать работу качественно – в таком случае стол может получиться ровным и красивым.

Позже обработайте поверхность с двух сторон мыльным раствором, после чего осторожно наклейте зеркальную пленку и с помощью шпателя выровняйте поверхность.

Пленка



Купите специальную "зеркальную пленку" / фото: Так просто

Обрежьте лишнюю пленку и протрите готовую поверхность от мыльного раствора. Сделайте то же со вторым стеклом.

Формирование каналов

Сформируйте углы и приклейте по бокам каналы с кабеля. А тогда оклейте стороны двусторонним скотчем.

Светодиодная подсветка



Светодиодная лента должна быть обращена в середину / фото: Так просто

С внутренней стороны готового прямоугольника приклейте светодиодную ленту (провод спрячьте в готовые каналы), а также с нижней стороны стекла оставьте отверстие для выхода провода.

Завершение работы со стеклом

С помощью двустороннего скотча сделайте "бутерброд" из двух готовых зеркал, и проверьте, будет ли лента работать.

Каркас

Можно купить готовый каркас или сделать его из подручных материалов. Главное – перед началом работы измерьте длину и ширину стекла. Отверстие должно быть на один сантиметр шире "бутерброда".

Монтаж стекла



Ряд светодиодов будет создавать эффект бесконечности / фото: Так просто

С помощью строительного клея посадите "бутерброд" в отверстие готового каркаса и дайте ему высохнуть.

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Подключение



Проблем с подключением возникнуть не должно / фото: Так просто

Подключите стол к розетке и любуйтесь бесконечностью. Его минусом будет зависимость от розетки, поэтому перемещение стола по комнате будет ограничиваться длиной провода.

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