Как скрыть кровать в квартире: 4 креативных варианта
Кровать – одно из тех элементов мебели, без которых не обойтись в доме. Что делать если пространство вашей квартиры ограничено, но спать на чем-то надо?
Как с помощью простых приемов изобретательно скрыть кровать в небольших по площади квартирах, узнайте дальше в материале.
Такие советы будут актуальны для квартир-студий или смартжилья.
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Кровать-подиум
Этот вариант довольно распространен среди владельцев квартир-студий. Кровать, которая встроенная в подиум, не требует значительных усилий при разложении. Этот вариант хорошо впишется в любой стиль интерьера.
Его часто выбирают для обустройства детской комнаты, например, в виде космического корабля, лодки для капитана или кареты принцессы.
Кровать-подиум
Кровать-шкаф
Это удобный и практичный вариант, который является спасительным для маленьких квартир.
Такая кровать, которая легким движением скрывается в шкаф, поможет освободить пространство там, где его, кажется, совсем не осталось. Его часто выбирают владельцы смартквартир.
Кровать-шкаф
Спрятать за ширмой
Такой способ зонирования пространства часто можно было увидеть в малогабаритных советских квартирах. Штора-занавес при грамотном сочетании цветов может организовать еще одну функциональную зону в доме – уютно и практично отделив ее от остального жилья.
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Кровать, которую можно скрыть за ширмой
Матрас-футон
Футоны – это уникальный вид многофункциональных матрасов "родом" из Японии. Сейчас такой вариант койкоместа становится настоящим трендом для современных небольших апартаментов и часто случается в небольших гостиницах или хостелах.
Такие матрасы не занимают много места, их можно купить в большинстве мебельных магазинов и при необходимости свернуть и спрятать в шкафу.
Матрас-футон – популярный в японской культуре
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