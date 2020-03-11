Как создать детскую кухню из картонных коробок: пошаговая инструкция – фото

Идея сделать детскую кухню и одновременно избавиться от картонных коробок звучит как хорошее решение. Особенно, если ваши дети постоянно хотят помочь вам готовить, а в подвале накопились коробки. Как создать детскую кухню из картонных коробок – читайте в нашем материале.

Сначала оцените количество коробок и выберите комнату, где планируется обустройство детской кухни. Лучшим вариантом будет найти угол на настоящей кухне.

Читайте также: Как сделать стильный журнальный столик из старого окна – инструкция

Пошаговая инструкция создания детской кухни из картонных коробок

Подготовка



Главное, чтобы детская кухня не мешала работе в настоящей / фото: Так просто

Если коробки готовы, а свободный угол пустует, то следует представить как приблизительно будет располагаться мебель на детской кухне. Подумайте как обустроить рабочие поверхности, плиту и раковину. Помните, что малыш захочет комнату, которая будет напоминать вашу кухню.

Начало работы



Маленькая духовка тоже должна открываться / фото: Так просто

Разложите "мебель" на свои места, посмотрите как лучше ее разместить. Оцените где вы недоработали и что стоит исправить. Тогда отметьте маркером места, где нужно сделать разрезы и вырезайте.

Завершение



Также можно попробовать обклеить коробки цветной бумагой / фото: Так просто

Если результат уже выглядит очень правдоподобно, то следующим шагом будет покраска поверхностей в те цвета, которые доминируют в настоящей кухне. Также можно купить специальную пленку, которая лишь добавит комнате подлинности.

Вас заинтересует: Декупаж мебели своими руками: идеи и инструкция для реставрации – фото

Элементы



Чем больше мелочей на кухне предусмотрено, тем она правдоподобнее выглядит / фото: Так просто

Кухонная раковина может состоять из небольшой металлической миски. Смеситель крана можно сделать из распылителя жидкого мыла. Подумайте также и о маленькой посуде и столовых приборах для импровизированной кухни.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке