Как в фильмах Дэвида Линча: фото типичного офисного интерьера в США

Стокгольмская дизайнерская студия Halleroed создала парные ковровые покрытия, подвесные потолки и обшивку из дерева для офиса в Нью-Йорке, что напоминает о фильмах Дэвида Линча. Офис предназначен для компании, которая занимает 17 этажей дома на Манхэттене.

Проект занимает 1600 квадратных метров. Разработка заключалась в обустройстве рецепции, частных кабинетов, комнаты правления и коммунальной зоны, пишет Dezeen.

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Облицовка большинства стен – это панели из дерева Макоре, которое растет в центральной и западной Африке, в то время как полы в офисе или бетонные или синие или кремовые.



Полы в офисе контрастируют со стенами / Фото: Dezeen

В целом дизайн создан по мотивам фильмов американского режиссера Дэвида Линча, мощные композиции которого почти сюрреалистические.



Голубой стол также стоит в ванной / Фото: Dezeen

Стол с кобальтовым синим блеском стал изюминкой рецепции с соответствующим светильником на потолке.



Мебель также изготовлена из дерева Макоре / фото: Dezeen

Ванные комнаты в офисе оборудованы эмалированной раковиной и мраморными полами с коричневыми и белыми цветами.

Контраст между сырым, промышленным пространством и изысканными частями шлифованной облицовки усиливает контрастный характер интерьера,

– рассказал один из представителей архитектурной компании.



Мебель в офисе имеет строгую форму / фото: Dezeen

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Маленькие офисы и комнаты создаются по всему периметру стеклянными стенами и металлическими швами, лакированной синей краской с блеском.