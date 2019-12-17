Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы

Камин – это неотъемлемый атрибут уюта, который украсит любой дом. Особенно актуальным он является в зимний период, когда так не хватает тепла.

Кроме того, что камин прекрасно согреет вас в холодное время года, так еще и дополнит ваш интерьер, сделает его более современным.

Если кроме тепла вам важна безопасность и надежность, стоит выбрать электрокамин. Они имеют ряд преимуществ над классическими каминами.

Для установки электрокамина не нужно делать дымоход и запасаться дровами. У электрокаминов нет настоящего пламени, поэтому, они более классические. Электрокамин можно установить в любом помещении.

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Однако, важно помнить, что электрокамины бывают нескольких типов. Это надо учесть при покупке.

По исполнению электрокамины делятся на:

напольные;

встроенные;

настенные.

Напольные электрокамины больше похожи на классические дровяные камины. Но отличаются между собой дизайном муляжа (дров или угля). Также имеют различные габариты и функционал. Существуют электрокамины, которые фантастически точно имитируют живое пламя. К таковым относятся электрокамин Dimplex Opti-myst Albany или Revillusion.

Даже вблизи невозможно отличить огонь в электрокамине от настоящего.

Также есть модели, которые имеют корпус с отделкой, например серия Denville. Они сделаны в классическом английском стиле, поэтому, точно добавят изысканности вашему интерьеру.

К слову, практически каждый электрический камин в квартиру или дом требует ниши для встраивания, или же портала или обрамления. Именно дизайн портала помогает вписать электрокамин в любой интерьер.

Большой популярностью пользуется встроенный или кассетный тип электрокаминов. В таких электрокаминах нет корпуса, и вмонтировать его можно в любую нишу или углубление. Чаще всего такие камины делают открытыми, с обзором в 360 градусов. Например, модель Cassette 600 выглядит очень эффектно и современно. Но есть единственный минус – все кассетные модели идут без обогрева.

Популярность набирают настенные широкие модели, которые встраиваются в нишу в стене или мебель, а также устанавливают на пол в портале. Этот тип каминов более подходит под новые направления дизайна. Кроме того, существуют модели, где можно выбрать цвет пламени, делая саму визуализацию горения футуристической, подобно горению газа.

Сейчас, кроме муляжа дров, набирает популярности искусственный уголь. Его вы можете менять в зависимости от настроения или личных предпочтений.

Получить качественную и быструю консультацию вам помогут официальные представители фирмы Dimplex.

Просмотреть модели можно на сайте Dimplex-kaminy.com.ua или вживую в Киеве на улице Обсерваторной, 13/15 или улице Анны Ахматовой, 35. Обратите внимание, что Dimplex имеет страницу в instagram.