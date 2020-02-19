Светильник Бра: преимущества, недостатки и особенности выбора

Создание комфорта и желаемой атмосферы в доме возможно, если вас окружает соответствующий интерьер. Одним из важных элементов является освещение комнаты. Какие особенности и преимущества и недостатки именно в Бра – читайте в нашем материале.

С помощью Бра можно выделить определенную деталь декора, или просто дополнить общее освещение дома.

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Особенности светильника Бра

Что такое Бра



Бра сегодня является популярным вариантом дополнительного освещения / фото: Architecture blog

Слово "бра" в переводе с французского языка означает "рычаг". Такое определение дает представление о внешнем виде светильника. Он крепится кронштейном к стене и полностью прилегает к ней. Предназначен для направленного или рассеянного света.

Строение Бра



Внешний вид Бра бывает абсолютно разным / фото: Как делать ремонт

Светильник может иметь подвижную основу или же статическую. Устанавливается обычно на уровне 2 метров над уровнем пола. Состоит он из нескольких элементов:

алюминиевый корпус (часто хромированный или с напылением);

рассеиватель (зависит от модели);

лампа.

Преимущества и недостатки светильника Бра



В ванной тоже часто используют такие светильники / фото: Indeolight

Основным преимуществом является компактность. Светильник крепится к стене, поэтому не занимает много места. Также такой светильник потребляет сравнительно немного электроэнергии.

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Небольшим недостатком является его статичность. После крепления на стену, вы не сможете переносить светильник по необходимости. Также на месте крепления останутся следы.

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