Светильник Бра: преимущества, недостатки и особенности выбора
Создание комфорта и желаемой атмосферы в доме возможно, если вас окружает соответствующий интерьер. Одним из важных элементов является освещение комнаты. Какие особенности и преимущества и недостатки именно в Бра – читайте в нашем материале.
С помощью Бра можно выделить определенную деталь декора, или просто дополнить общее освещение дома.
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Особенности светильника Бра
Что такое Бра
Бра сегодня является популярным вариантом дополнительного освещения / фото: Architecture blog
Слово "бра" в переводе с французского языка означает "рычаг". Такое определение дает представление о внешнем виде светильника. Он крепится кронштейном к стене и полностью прилегает к ней. Предназначен для направленного или рассеянного света.
Строение Бра
Внешний вид Бра бывает абсолютно разным / фото: Как делать ремонт
Светильник может иметь подвижную основу или же статическую. Устанавливается обычно на уровне 2 метров над уровнем пола. Состоит он из нескольких элементов:
- алюминиевый корпус (часто хромированный или с напылением);
- рассеиватель (зависит от модели);
- лампа.
Преимущества и недостатки светильника Бра
В ванной тоже часто используют такие светильники / фото: Indeolight
Основным преимуществом является компактность. Светильник крепится к стене, поэтому не занимает много места. Также такой светильник потребляет сравнительно немного электроэнергии.
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Небольшим недостатком является его статичность. После крепления на стену, вы не сможете переносить светильник по необходимости. Также на месте крепления останутся следы.
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