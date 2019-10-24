Как выглядит современный офис в доме из позапрошлого века в центре Киева: фото

Украинская студия дизайна и архитектурных решений Rina Lovko Studio обустроила собственный офис в старинном здании в самом центре Киева.

Офис студии площадью 120 квадратов расположился на дворе во внутреннем дворике между улицами Большой Житомирской, Владимирской и Десятинной на первом этаже дома, который построили в 1895 году, пишет The Village.

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Вход в студию обустроили в виде просторной стеклянной веранды, которая ранее служила входом в дом. По стилю она отличается от остального помещения

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Вход в офис через просторную стеклянную веранду / Фото: the-village.com.ua

Основательница студии Рина Ловко называет ее "чеховской верандой". Колорита ей добавляют ковер из Грузии, винтажные низкие стулья из Одессы, декоративная люстра из макраме от украинского производителя Okrasa.

Основное рабочее пространство Rina Lovko Studio – это комната с большим деревянным столом, который служит и рабочим местом основательницы, и столом для встреч.



Основное рабочее пространство основательницы студии / Фото: the-village.com.ua

Невесомости пространства добавляют объемные текстильные люстры от IKEA.

Рабочие места работников студии расположились в комнате с видом на внутренний двор, а с недавних пор в офисе проводят выставки работ украинских художников.

Стены в студии решили оставить без лишних наслоений. Кирпичные поверхности украшают картины из личной коллекции владелицы студии.



Офис дизайн-студии служащее также выставочным пространством / Фото: the-village.com.ua

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