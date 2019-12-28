Выравнивание стен под покраску: этапы работы и необходимые инструменты

Перед покраской стен в доме нужно позаботиться об их гладкости, ведь наносить краску на поверхность с серьезными дефектами недопустимо. Как сделать стены гладкими и какие для этого нужны инструменты – в нашем материале.

Окрашивать можно поверхности, которые обработаны шпатлевкой, декоративной штукатуркой и другие относительно гладкие поверхности, в том числе обои.

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Какие инструменты нужны для выравнивания стены



Один шпатель не сможет выполнить все функции / фото: Пик

шпатель (лучше иметь несколько разного размера);

маркер;

переносная лампа;

небольшой топор, молоток и зубило;

сетка или наждачная бумага.



Если шпаклевка высохла, то стены будут белоснежные / фото: Отделка

Не забывайте, что красить стену сразу после штукатурки неправильно. Сама по себе штукатурка непригодна для окрашивания, она имеет пористую структуру и впитывает большое количество влаги. Это может привести к изменению оттенка, появления жесткости. Поэтому вся поверхность стены обязательно покрывается шпаклевкой.

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Этапы работы по выравниванию стены



После проведения всех этапов подготовки можно наконец красить стены / фото: Мой дом

проведение первичного шлифования до начала работ;

нанесение стартовой шпаклевки;

обработка;

выполнение финишного слоя;

дальнейшее выравнивание.

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