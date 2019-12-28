Выравнивание стен под покраску: этапы работы и необходимые инструменты
Перед покраской стен в доме нужно позаботиться об их гладкости, ведь наносить краску на поверхность с серьезными дефектами недопустимо. Как сделать стены гладкими и какие для этого нужны инструменты – в нашем материале.
Окрашивать можно поверхности, которые обработаны шпатлевкой, декоративной штукатуркой и другие относительно гладкие поверхности, в том числе обои.
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Какие инструменты нужны для выравнивания стены
Один шпатель не сможет выполнить все функции / фото: Пик
- шпатель (лучше иметь несколько разного размера);
- маркер;
- переносная лампа;
- небольшой топор, молоток и зубило;
- сетка или наждачная бумага.
Если шпаклевка высохла, то стены будут белоснежные / фото: Отделка
Не забывайте, что красить стену сразу после штукатурки неправильно. Сама по себе штукатурка непригодна для окрашивания, она имеет пористую структуру и впитывает большое количество влаги. Это может привести к изменению оттенка, появления жесткости. Поэтому вся поверхность стены обязательно покрывается шпаклевкой.
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Этапы работы по выравниванию стены
После проведения всех этапов подготовки можно наконец красить стены / фото: Мой дом
- проведение первичного шлифования до начала работ;
- нанесение стартовой шпаклевки;
- обработка;
- выполнение финишного слоя;
- дальнейшее выравнивание.
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