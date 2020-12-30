Шторы для кухни – как не ошибиться в выборе и какие есть варианты

Если вы уже знаете, какой дизайн выбрать для кухни, то последним штрихом должны стать шторы. Как известно, именно хорошо подобранные шторы способны серьезно изменить интерьер комнаты. О том как не ошибиться в выборе и какие вообще существуют варианты штор – читайте в нашем материале.

Комната с "голым" окном кажется нежилой и даже пустой. В то же время, если неправильно подобрать шторы, то можно уничтожить дизайнерский замысел.

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Какие варианты штор подходят для кухни

римские шторы;

классические шторы;

рулонные шторы;

французские шторы;

австрийские шторы;

японские панели.

Критерии для выбора штор на кухню

Практичность



Классические прямые шторы никогда не выйдут из моды / фото: Все о шторах

Кроме эстетичности стоит принять во внимание свойства тканей, которые не будут впитывать запахи и имеют высокую огнестойкость.

Функциональность



Ничего не должно мешать открыванию штор / фото: Все о шторах

Шторы, особенно на кухне, должны удобно закрываться и открываться. Также они должны хорошо пропускать воздух и свет, но при этом защищать пространство помещения от посторонних взглядов с улицы.

Что стоит учесть при выборе штор

Тяжелые шторы



Классические тяжелые шторы не всегда актуальны / фото: Все о шторах

Если ваша кухня просторная и светлая, то тяжелые и длинные шторы действительно могут подойти. Однако если помещение тесное, то такие шторы сделают его еще более тесным – по крайней мере визуально.

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Ткань

Легкие и светлые материалы лучше всего подходят для штор на кухню. Самыми популярными остаются органза, лен, вуаль и даже кружево.

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