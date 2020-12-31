Как выбрать умывальник в маленькую ванну: виды и полезные советы

Иногда выбор умывальника превращается в настоящий квест, особенно если пространство в ванной комнате ограничено. Именно поэтому внимание стоит обращать на удобную и функциональную сантехнику. Какие виды умывальников предлагает рынок и как правильно выбрать умывальник – читайте в нашем материале.

Больше всего места в интерьере комнаты занимает душевая кабина или ванна, унитаз и умывальник.

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Советы по выбору умывальника

Умывальник должен быть

Как бы вам не хотелось сэкономить место – отказываться от умывальника нельзя в любом случае. "Подрезать" длину чаши и раковины, но не кардинально. Ширина умывальника должна быть более 32 сантиметров. В противном случае даже после мытья рук придется мыть еще и пол.



Угловые умывальник позволят сэкономить место / фото: Stroyploshadka

Не стоит игнорировать угловые модели – они помогут сэкономить место. Однако не покупайте универсальные умывальники. Надо сделать как можно точнее замеры перед покупкой. Особенно если вам нравятся прямоугольные или квадратные модели – есть вероятность, что углы банально не поместятся.

Обратите внимание на подвесные раковины. Такие умывальники крепятся на стену, не занимают много места, а также за ними легко ухаживать.

Подвесные модели экономят место / фото: Ceramamarket

Устанавливая умывальник, примите во внимание рост членов семьи. Стандартная высота – 85 сантиметров от пола.

Какие виды материалов для умывальников существуют

Эксперты советуют использовать классические керамические или металлические умывальники. Стеклянные и каменные модели тяжелые, а также слишком громоздкие для маленьких комнат.

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Также рассмотрите возможность покупки раковины сразу с тумбой. Она не только решит вопрос, куда складывать полотенца, косметические и моющие средства, но и избавит вас от необходимости покупать пенал или шкаф, которые в маленьких ванных комнатах ставить просто некуда.

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