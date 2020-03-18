Каменный век в архитектуре: в Лондоне открыли выставку домов, построенных из камня

В Лондоне открыли выставку домов, построенных из камня. По мнению организаторов, камень – будущее для мировой архитектуры.

О 5 лучших проектах из природного камня пишет Dezeen.

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Выставка призвана продемонстрировать, как природный камень может быть использован в строительстве.

Сталь и бетон – это материалы, которые требуют огромного количества энергии для своего производства, тогда как камень просто лежит в земле, готовый к использованию,

– объяснил свою позицию один из организаторов выставки.

В общем планируют построить 15 жилых кварталов в Лондоне, где дома будут построены исключительно из камня.

Еще одним преимуществом камня над бетоном называют его прочность.

Камни средней прочности гораздо более устойчивы, чем крепкие бетоны,

– рассказывают на выставке.

5 лучших проектов помещений из бетона

Магазин сувениров в Иерусалиме



Здесь камень использован при декорировании потолка / фото: Dezeen

Арочные конструкции и структуры идеально подходят для камня и статики, но они имеют ограниченное применение в реальном строительстве,

– рассказал куратор выставки Стив Уэбб.

Социальное жилье



При строительстве комплекса старались использовать как можно больше камня / фото: Dezeen

Комплекс зданий социального назначения был построен в 2012 году недалеко от Тулузы. Стены здесь возведены из каменных плит.

Винодельня во Франции



Здание с необычными волнистыми каменными стенами служит помещением для виноделов / фото: Dezeen

Винодельня демонстрирует возможности сочетания камня со специальной технологией производства для получения жидких форм, которые мы обычно не ассоциируем с камнем,

– пояснил Стив Уэбб.

Муниципальное помещение



Помещение стало еще одним доказательством эффективности такого строительства / фото: Dezeen

Частью городского пространства в небольшом городке во Франции стал павильон с каменными стенами и деревянной крышей.

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Жилой дом в Великобритании



Дом имеет 6 этажей / фото: Dezeen

В Лондоне из каменных плит построили многоквартирный жилой дом. Плиты также играют роль декора фасада.

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