Английский стиль интерьера – это консерватизм и благородство, все, что окружает человека, должно быть уютным и практичным, но при этом используются только материалы высокого качества с наличием множества элементов декора при отсутствии кричащих акцентов.

Если вы решили оформить свое жилье в английском стиле, нужно быть готовым к немалым затратам.

Одной из главных особенностей английского интерьера является камин. Именно он занимает центральное место в гостиной, где собирается семья и встречают гостей. Камин в доме уже давно перестал выполнять свою первоначальную фикцию – обогрев помещения, сейчас он стал уже предметом декора, так называемым "смысловым центром", именно к камину направлены диваны и кресла.

Обустройство классического камина требует больших затрат средств и времени, ну и, конечно, не нужно забывать о его обслуживании, а разместить камин в квартиру вообще невозможно. И в таких ситуациях на помощь приходят технологии, а именно электрокамины компании Dimplex. Электрокамины способны создать визуализацию пламени, которую, на первый взгляд, трудно отличить от реального огня. Кроме того, 3D камины с парой создают не только эффект пламени, но и эффект дыма, благодаря подсветке пары. Пара, в свою очередь, создается парогенератором из обычной воды, и несет благоприятный эффект для микроклимата помещения, умеренно увлажняя воздух. А камины с отрытым огнем – наоборот, при горении сжигают кислород и требуют постоянной вентиляции помещения.

Примечательно, что именно Dimplex первым разработал и начал производить электрокамины, поскольку сама компания является ирландской, где камин, как и в Англии, является обязательным предметом интерьера. Но идея замены классического камина так понравилась потребителю, что это направление стало одним из основных в компании, а электрокамины активно продаются от Австралии до США.

В большой линейке электрокаминов Dimplex присутствуют также камины в английском стиле. Модели отличаются от других классических электрокаминов особенностью дизайна и размерами, где ширина камина визуально меньше, чем его высота.

На фото Dimplex Cavendish с порталом в интерьере

Самая популярная серия электрокаминов в английском стиле – серия Danville.

Эта серия проводиться в четырех цветах – Danville Chrome (серебро), Danville Brass (золото), Danville Antic Brass (античное золото) и Danville Black (черный)

На фото Danville Chrome

На фото Danville Antic Brass с порталом

Серия Danville имеет технологию визуализации пламени Opti-Myst (паровой камин) и как все камины собирается на заводе Dimplex в Ирландии.

Премиум моделями электрокаминов в английском стиле являются модели Dimplex Cavendish и Dimplex Chesford, они имеют более массивный корпус и улучшенные декоративные дрова.

На фото Dimplex Chesford

На фото Dimplex Cavendish с порталом

В данных моделях, кроме 3D визуализации пламени Opty-Myst, в муляж дров встроены светодиоды, с помощью которых создается эффект тления, что делает картинку огня еще более реалистичной.

Также есть доступные по цене варианты 3D электрокаминов в английском стиле – Dimplex Flagstaff и Dimplex Atherton.

На фото Dimplex Flagstaff с порталом

Разница в этих моделях в цвете и в дизайне, функционал они имеют одинаковый. В отличие от других моделей, вместо декоративных дров эти камины комплектуются муляжом угля. Примечательно, что именно в Англии и Ирландии более популярны камины с муляжом угля. Данная тенденция сложилась исторически, поскольку топливом для классических каминов был именно уголь, в отличие от наших широт. Именно поэтому для англичан более привычно выглядят угли в камине.

Кроме компании Dimplex, камины в английском стиле предлагает бюджетный бренд электрокаминов Royal Flame (Китай) – Fobos FX Black, Fobos FX Brass, Majestic FX Brass и Majestic FX Black.

На фото Fobos FX Brass

В каминах есть 2D визуализация пламени, где пламя создается в результате подсветки крутящегося барабана с вырезами. Данные камины станут достойным вариантом при ограниченном бюджете.

Посмотреть вживую и протестировать электрокамины марки Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай) можно в шоуруме Dimplex по адресу г.Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Получить профессиональную консультацию по каминам Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua, по электрокаминам Royal Flame на сайте royal-flame.com.ua или по тел. 050500 17 37 и 097 500 17 37.