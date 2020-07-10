Стиль Hi-Tech в интерьере, который очень многие люди воспринимают как ультрановый стиль, зародился довольно давно, в 70-х годах прошлого века, и, развиваясь, стал очень популярным не только для офисных и коммерческих помещений.

Его популярность высока среди людей, которые выбирают дизайн для своего собственного дома.

Одним из первых важных воплощенных сооружений Hi-Tech принято считать Центр Помпиду, который сначала был воспринят негативно, как и все новое, но с годами это здание начало привлекать большое количество туристов и оно стало туристическим центром. С годами стиль хай-тек набирал все большую популярность и стал одним из самых популярных дизайнов интерьера.

Основные черты Hi-Tech – использование прямых линий и форм, широкое применение стекла и металла, большое количество освещения, максимальная функциональность и высокий прагматизм в планировании пространства.

Также особенность Hi-Tech дизайна – минимальное декорирование помещения, которое компенсируется своеобразием материалов, игрой света, блеском металлических поверхностей. Роль смыслового центра прекрасно выполнит камин, вернее электрокамин. Металл и стекло – материалы, из которого сделан электрокамин, прекрасно впишутся в концепцию Hi-Tech, а дополнительный обогрев и подсветка выполнят свое функциональное назначение. Компания Dimplex специально разработала модельный ряд каминов в Hi-Tech дизайне. Самые популярные – настенные (широкие) встраиваемые модели. Эти камины можно практически полностью встроить в нишу в стене, не влияя на прямолинейную геометрию форм.

Серия Dimplex Ignite

Особенность данной серии – тонкая рамка корпуса, которая позволяет практически полностью скрыть в нише.

На фото эффект пламени и наполнения (кристаллы) электрокамина серии Ignite

Широкая функциональность данной модели позволяет выбрать цвет пламени, регулировано обогревать помещение до заданной температуры (встроенный термостат), также здесь есть встроенный таймер на выключение. Управление камином может осуществляться как с пульта, так и на сенсорной панели электрокамина.

Серия состоит из трех типоразмеров. Dimplex Ignite XLF50 (ШхВхГ) – 1306 x 419 x 147 мм, Dimplex Ignite XLF74 – 1941 x 419 x 147 мм, Dimplex Ignite XLF100 – 2576 x 419 x 147 мм.

Серия Dimplex Prism

Не менее популярны камины серии Prism. Основное отличие от серии Ignite – широкая рамка корпуса, которая как бы накладывается на стену при монтаже камина в нишу. Функционал Ignite и Prism практически идентичен. Наполнение камина – кристаллы, которые при желании можно заменить на декоративные дрова или любой декор, поскольку переднее стекло снимается и ограничений по материалу наполнения нет (данная функция также возможна в серии Ignite).

Серия насчитывает 3 типоразмера. Dimplex Prism 34 LED (ШхВхГ) – 867 x 494 x 179 мм, Dimplex Prism 50 LED – 1280 x 495 x 178 мм, Dimplex Prism 74 LED – 1883 x 493 x 187 мм.

Электрокамин Dimplex Synergy и Galveston

Данные камины имеют идентичный дизайн каминов серии Prism, но при этом упрощенный функционал, что существенно повлияло на их цену. В случае, когда визуализация пламя только в одном цвете или отсутствует термостат для регулирования температуры обогрева не имеют значения для потребителя, то приобретение данных каминов может неплохо сэкономить средства.

Кроме функционала, также отличается декоративное наполнение. Кристаллы в данных электрокаминах, в отличие от серии Prism, более мелкие.

Электрокамин Dimplex Synergy имеет размеры (ШхВхГ) 1280 x 495 x 178 мм, а Dimplex Galveston LED – 1883 х 493 х 187 мм.

3D-электрокамины для дизайна Hi-Tech

Кроме настенных широких каминов, компания Dimplex предлагает 3D-электрокамины (камины с паром). Практически все модели идут с муляжом дров, но есть две модели Cassette, в которых можно убрать дрова, и при такой комплектации камин имеет визуализацию пламя аналогичную горению биокамина.

Но, в отличие от биокаминов, не требует постоянных затрат на топливо (для визуализации нужна только обычная вода) и не выделяет никаких продуктов горения, а даже наоборот – благоприятно влияет на влажность воздуха в помещении.

Эта модель имеет два типоразмера: Dimplex Cassette 500 PS (ШхВхГ) – 508 x 230 x 305 мм и Dimplex Cassette 1000 PS – 1017 x 230 x 305 мм.

Посмотреть вживую и протестировать электрокамины марки Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай) можно в шоуруме Dimplex по адресу г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Получить профессиональную консультацию по каминам Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua, по электрокаминам Royal Flame – на сайте royal-flame.com.ua или по тел. 050 500 17 37 и 097 500 17 37.