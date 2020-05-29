Камин в зале ожидания: фото уютного интерьера аэропорта в Колорадо
В городе Гипс, что в штате Колорадо, обновили региональный аэропорт, который обслуживает окрестные горнолыжные курорты штата. Интерьер здесь облицован деревом, а комфорт и уют создают камины в зале ожидания.
Реновацию старого аэропорта власти города делали своими силами, пишет Dezeen.
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В результате был разработан проект реконструкции помещения из черного металла для настоящего аэропорта, который был построен в 1996 году в стиле сруба с обнаженными интерьерами бруса и зеленой металлической крышей.
Аэропорт не смог справиться под наплывом туристов / Фото Dezeen
После реновации аэропорт занимает более 6 тысяч квадратных метров. Дополнительно размещены несколько лаунж-баров, бар, ресторан и ванные комнаты. Также зона, где предлагаются закуски, продукты питания и напитки на ходу.
Аэропорт существенно расширили / Фото Dezeen
Цель – создать современное пространство, которое больше похоже на дом, чем на аэропорт.
Камины являются новинкой в аэропортах / Фото Dezeen
Два камина, зона бара и более удобное сиденье создают атмосферу, похожую на домик для гостей,
– рассказали авторы проекта.
Аэропорт теперь имеет два этажа / Фото Dezeen
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Аэропорт имеет только одну взлетно-посадочную полосу и считается одним из самых экстремальных и опасных аэропортов в мире из-за своей горной местности и меняющихся погодных условий.
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