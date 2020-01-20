Виды каминов для дома: обзор современных элемента интерьера

Независимо от времени и моды, камин в интерьере остается актуальным и желанным для многих предметом интерьера.

Уже прошли те времена, когда камин – это обязательно дымоход, продукты горения и, относительно, сложная конструкция, которую нужно предусматривать на этапе строительства. Сейчас все стало значительно проще и реальнее для воплощения таких дизайнерских решений.

Давайте рассмотрим, какие в наше время бывают самые популярные варианты домашнего очага, их плюсы и минусы.

1. Классические камины

Плюсы таких каминов известны всем – отрытое пламя, которое завораживает и дарит тепло, успокаивающий звук потрескивания дров и предмет гордости перед гостями. Но кроме удовольствия, которое подарит данный камин, есть ряд минусов. Предусматривать его нужно еще на этапе строительства дома, также классический камин требует обслуживания и места для хранения дров. И, конечно, же продукты горения. Да и разжигания камина требует времени и усилий, что приведет к тому, что пользоваться вы будете им все реже и реже. Размещение классического камина также требует немало места, которое должно соответствовать всем правилам безопасности.

2. Газовые камины

Камин газовый, как и классический, порадует вас пламенем и теплом. Это, по сути, тот же газовый котел, который, кроме того, чтобы греть, несет эстетическую пользу. Предвидеть его также нужно на стадии строительства или капитального ремонта. И, также, не нужно забывать, что вам придется подводить к нему газ и предусмотреть отвод продуктам горения. Дизайн топок и тип размещения бывает совершенно разный, выбрать свой вариант будет легко. Такой вариант камина, обычно рассматривают с практической стороны, а именно – как основной источник тепла, с приятным дополнением – индивидуализировать дизайн помещения, где он будет находиться.

3. Биокамины

Это вариант камина, когда тепло не является критерием выбора и если вам нужно пламя для декора, но нет возможности (или желания) делать полноценный камин, с дымоходами и сложными конструкциями. Подходит для квартир и коммерческих площадей. Вам не нужны сложные конструкции и отвода продуктов горения. Но есть и минус, а именно для получения огня возникает постоянная потребность в специальном топливе, которое нужно периодически покупать и где-то хранить. Также стоит вопрос о безопасности использования, ибо, камин, хоть и декоративный, но пламя там настоящее и часто открытое. Если в помещении, где планируете использовать данный камин, есть маленькие дети или животные, стоит предусмотреть, как ограничить случайный доступ к нему. Также при горении пламени, поскольку оно открытое, в помещение, где будет стоять камин, нужно предусматривать и вентиляцию, которая будет восстанавливать кислород, заменяя тот, который участвует в процессе горения.

4. Электрокамины

Если вам не так важно, чтобы пламя было настоящее, а интересует только сам камин и картинка пламени, но максимально приближенная к настоящему, тогда интересным решением может стать электрокамин. Данное решение у нас набирает все больше популярности из-за безопасности, простоты его монтажа и использования. Многие думают, что это всего лишь картинка, вроде видео на экране. Однако после того, как увидеть этот продукт "вживую", большинство скептически настроенных людей меняют свое мнение. Например, пламя 3D каминов настолько реалистичное, что даже зная о том, что это визуализация, первое время, руку к нему поднести без страха обжечься, сложно.

Есть несколько технологий визуализации пламени в электрокаминах.

Самый простой – это 2D камин, он больше похож на картинку, которая достигается за счет подсветки барабана, который и создает языки пламени, проектируются на заднюю панель камина. Качество картинки и муляжа дров зависит от производителя и стоимости электрокамина.

3D электрокамины имеют более сложную конструкцию, визуализация не только пламени, но и дыма создается за счет холодного пара, который подсвечивается специальными лампами или светодиодами. Пар клубится над муляжом дров, создавая иллюзию огня, которую, на первый взгляд трудно отличить от настоящего пламени.

5D электрокамины – наиболее конструктивно сложный и дорогой тип камина. В основе визуализации лежит прием иллюзионистов – "Призрак Пеппера", который совместно со звуковым эффектом, 4K экраном и муляжом дров со светодиодами создает нереально настоящий эффект горения дров.

Подобрать и разместить такой электрокамин также не будет сложно, так как выбор по типу размещения и дизайна очень большой. Также есть модели с встроенным обогревом, который работает независимо от визуализации пламени. Безопасность также на высоте, потому что эти камины полностью безопасны для детей и животных, поскольку их корпус вообще не нагревается, а 3D камины могут еще немного увлажнять воздух.

5. Фальш камины

Для людей, которые не хотят тратится на дополнительную покупку электрокамина или биокамина, но хотят создать свой уютный уголок с очагом, есть выход – фальш камин. Можно самостоятельно сделать портал или заказать его у специалистов и вместо огня разместить в него свечи, цветы, вазы. Одним словом, дать свободу своим фантазиям.

Выбрать электрокамин можно в г. Киев, вул. Обсерваторная 13/15. Телефон: (044) 223 17 37, (050) 500 17 37. Подобрать модель у официальных представителей Dimplex.ua на сайте или странице в instagram.