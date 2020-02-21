Камины в загородных домах: как правильно обустроить

Камин в загородном доме – это практически необходимая вещь, которая создает тепло, уют, комфорт и неповторимый стиль.

Но не всегда есть техническая или финансовая возможность осуществить вашу мечту с настоящим камином, который, ко всему прочему, нужно обслуживать и содержать. К счастью, в современном мире гаджетов и электроники появилась достойная альтернатива. Речь идет об электрокаминах, которые на сегодняшний день имеют множество разновидностей дизайна и визуализаций горения пламени с 3D (Opti-Myst) и 5D (Opti-V) эффектами, а также возможностью управления камином с помощью мобильного телефона или планшета.

При выборе камина для своего дома нужно учитывать два главных фактора.

Во-первых – это практичность и функции, которые должен выполнять камин. Стоит подумать: нужен ли вам обогрев помещения с помощью камина или он будет исключительно элементом декора. Хотите ли вы, чтобы камин был со звуком, увлажнителем и тому подобное. Ориентируясь на функции, которые вам нужны, вы уже можете начинать свой поиск.

Второй важный фактор – это дизайн. Чтобы камин украшал ваше жилье, при выборе дизайна стоит опираться на стилистику и размеры помещения, где вы планируете его разместить. Желательно, чтобы площадь была не менее 20 квадратных метров, поскольку в маленькой комнате камин может выглядеть слишком громоздко. Просторная гостиная или столовая, объединенная с кухней – это идеальное решение, где камин будет выглядеть уместно, добавит уюта, стиля и роскоши. Также учтите, что перед камином должно быть свободное пространство.

Современный выбор каминов достаточно большой, поэтому учитывая эти два фактора, вы легко сможете найти камин, который подойдет именно вашему дому. С огромным ассортиментом электрокаминов вы можете ознакомиться в шоурумах или на фирменных сайтах Dimplex-kaminy.com.ua, Royal-Flame.com.ua.

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