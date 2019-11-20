Камины, гостиницы и рестораны Украины: как меняют атмосферу современные элементы дизайна

Уже наступила холодная пора. И как приятно, придя с мороза, дома завернуться в теплый плед и пить горячий чай. Или собраться с друзьями в уютных ресторанах, чтоб провести время на мягеньких диванах.

Но есть еще одна вещь, без которой не обходятся осенне-зимние вечера, – это камин.

Камин – незаменимый осенью и зимой

Пожалуй, самая яркая мечта в холодное время – оказаться где-то на краю света в теплом домике с камином и горячим глинтвейном в руках. Поэтому многие владельцы ресторанов и гостиниц не забыли украсить свои заведения каминами, что не только заметно меняет их интерьер, а и привносит определенный уют и особую атмосферу интимности. Ведь так приятно наблюдать за тлением и мерцанием дров.



Салон Roche Bobois в ТЦ "Домосфера"

Также камин является символом достатка и респектабельности ресторана или гостиницы. И играет едва ли не главную роль в экономическом процветании заведения. Ведь как старые, так и новые клиенты осенью и зимой предпочитают столики именно у камина.

Где лучше установить электрокамин в ресторане или гостинице

Посетителям ресторанов и гостиниц следует создать праздник еще и для глаз, чтобы они чувствовали себя как дома. И тут на помощь приходит камин, поскольку он нам знаком с детства и ассоциируется с домашним уютом.



Отель Hilton Kyiv

А в выборе таких приборов поможет компания Dimplex, лидер рынка технологий по производству электрокаминов. Посмотреть, как выглядят камины Dimplex в действии Вы можете в отелях Hilton Kyiv, что на бульваре Тараса Шевченко, 28-30, и Riviera House, что на Сагайдачного, 15.

Также такие электрокамины установлены в ресторанах "Веранда на Днепре" (Набережное шоссе, 11а) и "Кузница ребра и пива" (бульвар Тараса Шевченко, 2).



Ресторан "Веранда на Днепре"



Ресторан "Кузница ребра и пива"

В общем камин должен выглядеть органично на фоне колонн, окон, сцены, бара, мебели.



Noname

Относительно ресторанов, то чаще всего камины располагают вдоль длинной стены, благодаря чему создается выгодное соотношение между дверью или гармонично расчленяется стена. А маршрутные карты движения обслуживающего персонала и гостей составляют таким образом, чтобы в пределах 10 метров от костра не было суеты ног и блеска подносов официантов.



​Noname

Что касается отелей, то камин можно установить как в зоне регистрации, так и в самих номерах. Ведь основной функцией электрокамина является создание уюта в интерьере. Выбирая место установки, следует учитывать размеры комнаты. Так, для маленькой гостиной лучше выбрать небольшой камин, поместив его на стене или в углу. В итоге он гармонично впишется в интерьер, не займет много места и хорошо справится с обогревом.



Отель Riviera House в Киеве

Правда, камины нельзя устанавливать у дверей, рядом с входом в другие комнаты и окном. При выборе места для электрокамина учитывают и светоотражение. Свет играет важную роль в восприятии искусственного огня, а лучи солнца и яркое комнатное освещение портит эффект пылающего пламени. Кроме того, цвет портала не должен быть того же цвета, что и стена или мебель. Он должен быть на тон или два тона темнее, если преобладают светлые тона, и наоборот – если преобладают темные цвета.



Отель Riviera House в Киеве

Как электрокамины вытеснили традиционные

Время идет вперед, все меняется и вместе с этим меняются камины. Сегодня на замену традиционным пришли электрокамины. Кроме того, что последние являются невероятно реалистичными и ничем не уступают настоящим, они еще и стали гораздо безопаснее. Установить такой прибор можно без труда – стоит лишь определиться с моделью, которая вам подходит по размерам и стилю, и местом, где вы хотите этот электрокамин поставить.

А нынешние электрокамины подойдут к любому залу, поскольку сегодня можно выбрать каминные конструкции на любой вкус и к любому интерьеру. Это и камины с классическим видом, и электрокамины в стилях хайтек или лофт. Кроме того, существуют 3D, 5D, каминокомплекты с порталами, встраиваемые медиа-приставки, напольные электрокамины или для настенного монтажа и камины в виде электропечи. По словам дизайнеров, таким и должен быть настоящий камин – демократическим, универсальным и без претензий.

Посмотреть и выбрать свой тип обогрева можно в г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15. Телефон: (044) -592-90-50. Подобрать модель у официальных представителей Dimplex.ua https://dimplex-kaminy.com.ua