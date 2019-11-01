Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания

Настоящее диктует нам динамичный и быстрый темп жизни. Мы постоянно находимся в движении – встречи, работа, дорога, пробки, дедлайны, множество дел. Но после всего этого нас ждет дом.

Место, куда нам хочется возвращаться. Место, где нас ждут. Место, где забывается обо всех неурядицах. Именно это место – или то маленькая квартира, или коттедж, или большой дом – мы пытаемся создать уютным, теплым и комфортным.

Поэтому из-за этого желания мы и позаимствовали в нашу жизнь датское слово "хюґе". Оно и означает уют, безопасность и повседневную целостность. Датчане считаются одной из самых счастливых наций. И не зря, ведь у них своя психология счастья и уюта в доме. Свечи, одеяла, подушки, теплые тона в интерьере – все это помогает им сделать свою квартиру не только комфортной, но и красивой.

На несколько вещей можно смотреть вечно. Среди них – очаг. Именно поэтому свечи, фонарики и камины в помещениях создают особую атмосферу.

Датчане собираются всей семьей с чашкой теплого какао перед камином и проводят вместе вечера общаясь. Хотя такая атмосфера приятная и для тех, кто любит побыть наедине.

В Дании в трех из десяти домов есть камин, а всего их там около 750 тысяч!

Когда-то камины считались предметом роскоши. Их не везде можно было установить, кроме того, были строгие ограничения по строительству дымоходов, а само же обслуживание классических каминов было делом не из простых.

Сегодня же камины не являются редким элементом интерьера не только за рубежом, но и в Украине. И все благодаря технологиям, которые позволили создать безопасный камин, который можно легко установить даже в маленькой квартире. Речь идет об электрокаминах с 3D-эффектом живого, настоящего огня.

Безопасность и уход

Если сравнивать традиционные камины с электро, то несомненно в наше время преимуществ у второго гораздо больше. В первую очередь – безопасность. Они не выделяют угарного газа и не считаются пожароопасными.

Эксплуатация и уход – это еще одни показатели, которые делают 3D камины удобнее и лучше. Ведь один из серьезных недостатков обычных дровяных каминов в том, что их нужно регулярно чистить от сажи и других продуктов горения. Кроме того, дрова нужно еще где-то хранить. С электрическими таких проблем нет. Обслуживание электрокаминов и уход за ними заключается лишь в замене перегоревших ламп и очистке от известкового налета основных частей камина специальной щеткой. Частота чистки зависит от жесткости воды, которую вы используете в парогенераторе. Если возникают другие проблемы, то этим уже будет заниматься сервисный центр.

Еще одно преимущество – легкость в эксплуатации. Все, что нужно – только подключить электрооборудование к розетке и добавить в парогенератор воду. Пульт дистанционного управления позволяет отрегулировать интенсивность горения, хотя также это можно сделать и на панели управления непосредственно на камине.

Влияние каминов на помещение

3D камины, в отличие от классических, не пересушивают воздух, ведь в них присутствует термостат, с помощью которого можно регулировать температуру.

А еще в 3D-каминах есть парогенератор, который не только создает иллюзию настоящего огня и дыма, но и выполняет функцию увлажнителя воздуха. Такое устройство будет очень кстати, если кто-либо из членов семьи страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей, поскольку он не сушит воздух, а наоборот – увлажняет его. При этом, эта влага совсем не вредит мебели или стенам, ведь чрезмерный водяной пар и влажность может спровоцировать появление грибка, плесени и сырости.

Удобство и трасформационность

Как мы уже говорили, обычные камины не так просто установить – их монтаж лучше предусмотреть еще на этапе строительства. А вот с электрическими – все гораздо проще. Их можно установить даже в квартире с готовым ремонтом. И для этого не нужно никаких разрешительных документов и согласований.

Благодаря дизайнерским решениям электрокамины отличаются разнообразием форм, размеров и стилей. Это позволяет подобрать именно ту модель, которая больше всего подходит вашему интерьеру, ведь вариантов и предложений – много. Это и настенные электрокамины, которые крепятся на стену, и выглядят, как картина; передвижные напольные – можно поставить практически в любом месте, а также забрать при переезде куда-то с собой; и модели, которые монтируются непосредственно в стену или в специально украшенное выступление-портал, и их сложно отличить от классической топки.

Посмотреть вживую можно в г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15. Телефон: (044) -592-90-50. Подобрать модель у официальных представителей http://dimplex.ua/.