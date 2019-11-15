Камины в домах знаменитостей: дизайны, которые вдохновляют и завораживают

Очень много креативных идей можно осуществить при организации такого практического, функционального предмета интерьера как камин или домашний очаг.

Сама конструкция может быть выполнена и оформлена в различных стилистических направлениях, камин может выступать как центром фокусировки внимания, так и фоном для других предметов интерьера или декора, не отвлекая взгляды на себя. Все зависит от вашей фантазии или идей вашего дизайнера и, конечно, от финансовых возможностей.

Посмотрите на Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном

Важным аспектом является то, что многие мировые звезды ценят не только эргономичность, но и уют. Именно поэтому в дизайне интерьеров их домов размещены камины.

Лионель Месси

Мировая звезда футбола и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выбрал для обустройства дома электрокамин, поскольку они априори гораздо безопаснее, чем классические варианты. И не зря, ведь у него маленькие дети.

Очевидно, что Лионель очень ценит уют и комфорт, что излучает тепло электрокамина, ведь это любимое место для отдыха его семьи.

Дональд Трамп

Trump Tower – отель Дональда Трампа, расположенный в небоскребе в Чикаго. Высота 98-этажного дома составляет 423 метра, и он является вторым по высоте зданием США после Уиллис Тауэр.

Отель сконструирован по самым высоким стандартам качества, а гостиничные номера оставляют приятные впечатления. Для того, чтобы гости отеля чувствовали себя, как дома – в номерах есть камины. Что может быть лучше чувства приятного тепла и комфорта?

Неважно, знаменитый ли вы, или нет – все мы любим, чтобы нам было уютно. А также безопасно и экономно. Поэтому электрокамин – очень выгодное решение, которое подарит все выше перечисленное, ведь расположить его можно уже в готовой квартире и доме.

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