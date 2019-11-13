Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном

Камины с каждым годом становятся все более распространенным элементом интерьера.

Для кого-то в приоритете – эстетическое наслаждение. Для некоторых – еще и практическое значение. Ведь электрокамины могут не только радовать глаз, но и обогреть комнату в холодные времена года.

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Однако чаще всего камин становится центральной и главной точкой помещения, где его устанавливают. Он – в центре внимания. Ведь в квартирах или домах перед тем, как определиться с местом для камина, архитекторы и дизайнеры говорят обратить внимание и выбрать то место, где жители желают проводить больше времени. Именно эту комнату и даже конкретную стену и выбирают центром, в котором впоследствии будет находиться камин.

Хоть практическое значение тоже важно, но все же в первую очередь с помощью каминов нам хочется создать уют, особую атмосферу и эмоциональное тепло.

Электрокамины сегодня пользуются популярностью не только среди тех, кто имеет собственное жилье. Сейчас часто воплощаются дизайнерские решения в большие масштабные коммерческие проекты, предлагая варианты дизайна помещений с электрокаминами.

Поэтому заграницей такой элемент интерьера уже выходит за пределы собственных квартир и мигрирует в что-то более масштабное – торговые центры, рестораны, отели и даже рождественские фестивали. Мы предлагаем узнать больше об электрокаминах, которые прекрасно выполняют свою роль в коммерческих и исторических проектах.

Современные камины в историческом здании VII века

Abbats kitchen – это средневековое восьмиугольное здание, которое служило кухней в аббатстве Гластонбери – монастыре в Англии.

В 2004 году этот исторический памятник снова открыли, и он принимает туристов. После открытия в аббатстве хотели максимально насколько возможно сохранить ту атмосферу кухни, которая здесь присутствовала несколько веков назад. Понятно, что в те времена все готовилось и выглядело по-другому. И с современной техникой трудно сохранить и передать нужное настроение эпохи. Но это таки удалось.

Директор аббатства Гластонбери Джанет Белл рассказывает, что он и посетители в восторге от того, что удалось на кухне установить электрокамин, который передает ту атмосферу, которая когда-то действовала при монастыре.

Встроенный камин соединил реалистичный трехмерный эффект огня и дыма, сохраняя безопасность. Над ним разместили казаны, как это и было когда-то. Обугленные дрова электрокамина использовали для усиления эффекта настоящей печи, в которой когда-то выпекался хлеб.

На рынке нет ни одного похожего продукта, который может так реалистично создать эффект огня и не заставляет заморачиваться вопросами безопасности. А еще – многие посетители долго убеждены в том, что этот очаг – настоящий,

– говорит Джанет Белл, директор аббатства.

Современный электрокамин, прекрасно вписавшийся в интерьер кухни аббатства, которая, кстати, считается одной из наиболее сохранившихся в Европе – ключ к туристической привлекательности.

Отель в стиле ретро и трехмерные камины

Отель Hyatt в городе Бирмингем, в Британии, всегда имел одну притягивающую вещь в пабе, который действовал даже отдельно от самого отеля. Туда могли приходить не только гости Hyatt, а и все желающие. И эта вещь – камины. Посетители всегда в первую очередь выбирали себе места рядом с очагом. Тем более, камин был классический и настоящий.

Со временем встал вопрос безопасности. Ведь именно недостатки настоящих каминов связаны со многими пожароопасными факторами. Так, отель был вынужден демонтировать камины, но желание сделать что-то похожее, альтернативное и притягательное – осталось. И решение нашлось. Сейчас трехмерные камины украшают отель Hyatt и второй по величине город в Британии. Посетители снова продолжают занимать места, которые расположены ближе к очагу. Но камины, которые сейчас радуют посетителей и разработаны по индивидуальным пожеланиям – видно из любой точки помещения, в этом их особенность. А еще Dimplex использует уникальную современную запатентованную технологию, которая позволяет создать наиболее реалистичный электрокамин с пламенем и дымом.

Как роскошному отелю, нам важно, чтобы наши заведения были передовыми, и именно поэтому эффект пламени на технологии Opti-myst был таким ключевым. Мы видели, что многие наши гости подходили к пламени, чтобы проверить, настоящее ли оно! Я точно могу сказать, что места по обе стороны двух каминов являются самыми популярными в нашем пабе,

– рассказывает Александр Эверсберг, менеджер по продуктам питания и напиткам в Hyatt Regency Birmingham.

Рождественская ярмарка со льдом и огнем

Еще один проект, где нестандартным решением было установить электрокамин – рождественский фестиваль в Лондоне в Гайд-парке. Фестиваль длится почти два месяца. А почему нестандартно? Потому что задача заключалась в том, что нужно было создать камин, который способен удивлять посетителей своей реалистичностью, но не в состоянии растопить ледовые скульптуры, которые располагались просто повсюду.

Однако это тоже удалось воплотить. Длительные тестирования каминов научно-исследовательской командой в лабораторных условиях позволили создать идеальную версию для фестиваля Hyde Park Winter Wonderland. В 2016 году фестиваль праздновал свое 10-летие. Для того, чтобы создать неповторимую атмосферу с мерцающими огоньками – установили камин и предоставили посетителям реалистичную иллюзию тепла в пределах льда и снега. А использование технологии Opti-myst позволило создать камины, которые повреждаться теплом. обеспечивали холодное пламя и дым, не пореждая ледяные скульптуры по соседству.

Джонатан Смит, менеджер по маркетингу продуктов в Dimplex признается, что в задаче заключалась особая проблема, поскольку обычно используется водяной пар для создания эффекта пламени. Но то, что камины успешно прошли эксплуатацию при температуре -10°, было настоящим техническим достижением для каминов. Некоторые гости фестиваля были убеждены, что это настоящий костер, и даже хотели погреть там руки.

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