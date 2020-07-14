В отеле на французском берегу Азура дизайнер Стефани Лезет создал интерьер в средиземноморском стиле, а центральными цветами стали белый и карамельный. Кроме гостиничных номеров здесь обустроят бар и летние террасы. Больше фото райского городка – в материале.

Владелец отеля является уроженцем южной Франции, поэтому он хотел оформить отель в средиземноморском стиле, сообщает Dezeen.

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Отель Le Sud расположен в Хуан-ле Пинсо, городе на Лазурном берегу, который известен своими песчаными пляжами и набережными.

Пальмовые ветви также являются декором на стенах в отеле / Фото Dezeen

Именно окружающие пейзажи стали источником вдохновения для дизайнера. В общем в отеле есть 29 номеров, бар и терраса отеля.

Пол в отеле выложен зубчатой плиткой / Фото Dezeen

Мы пересмотрели стилистические коды юга: песчаник, терракота, клетчатый дизайн, ротанг, плетеная мебель и прочее – все они сделаны на заказ, в основном изготовлены местными мастерами,

– рассказал дизайнер.

Декоративная шпаклевка – еще один признак стиля / Фото Dezeen

Мощеная пол, инкрустированный зубчатыми камнями, сочетается с белоснежными стенами в баре отеля.

Плетеные стулья расположены обычно одной стороны комнаты, а с другой – полосатые стулья.

Терраса тоже сочетает полосатую мебель и плетеные кресла / Фото Dezeen

Все мягкие сидения в общих зонах отеля здесь имеют полосатый дизайн, в котором белые полоски чередуются с коричневым, почти карамельным цветом. В некоторых случаях коричневый вытесняется зеленым оттенком.

Дизайн номеров также пропитан традициями Юга / Фото Dezeen

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Дизайн гостиничных номеров также является традиционным для этого региона. В отеле уважают и почитают Пабло Пикассо, который часть своей жизни провел как раз в городах юга страны.

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