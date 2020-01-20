Керамогранит в качестве напольного покрытия: плюсы, минусы и на что стоит обратить внимание

Планируя ремонт дома, не стоит откладывать вопрос напольного покрытия в долгий ящик. К тому же рынок предлагает множество вариантов, которые выдерживают даже серьезные нагрузки. Сегодня керамогранит является одним из лучших искусственных материалов для напольного покрытия. Каковы его преимущества, недостатки и на что надо обращать внимание при выборе материала – читайте в нашем материале.

Монтаж керамогранита осуществляется с использованием специального жидкого клея.

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Какие преимущества имеет керамогранит

Высокая плотность



Керамогранит всегда выглядит блестяще / фото: Proplitku

Благодаря своей структуре, форма пола и ее внешний вид даже под воздействием интенсивных нагрузок долго не теряют своих качеств.

Универсальность

Керамический гранит используют в отделке как интерьера, так и экстерьера. Также никто не запрещает использовать этот материал вместо, скажем, обоев на стенах.

Срок годности



Плитка не потеряет своих качеств и много лет спустя / фото: Metalstone

Качественно выполненная работа не потребует замены десятки лет. Теоретически материал можно эксплуатировать без временных ограничений.

Морозостойкость

Возможным использование керамогранита на улице делает морозостойкость материала. Особенно актуально это свойство для умеренных климатических зон.

Недостатки керамогранита

Вес

Керамогранит тяжелый. Именно поэтому элементы, изготовленные из керамогранита, делают монтаж напольного покрытия более сложным.

Цена

Долговечность материала всегда поднимает его цену высоко. Другие искусственные материалы столько не будут стоить.

Нагрев



Следует использовать специальные системы напольного нагрева / фото: Доски

По сравнению с обычной керамической плиткой, нагреть керамогранит трудно. Такое покрытие обычно остается холодным даже если в комнате жарко.

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На что стоит обратить внимание при выборе керамогранита

если одна плитка весит более 18,5 килограмма, а ее толщина составляет 8 миллиметров – покрытие получится качественным;

целевое назначение. Класс износостойкости зависит от комнаты, в которой будет покрытие из керамического гранита;

вид поверхности: глянцевый, матовый, глазурованный и т.д.;

согласие с дизайном комнаты, в которой используется.

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