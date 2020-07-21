В Киеве открылся коктейль бар и салон красоты с бетонными поверхностями и золотыми акцентами. Заведение под названием "Say No Mo" призван разрушить гендерные стереотипы. Дизайн интерьера салона красоты напоминает стиль гранж. Больше о новом заведении – читайте в материале.

Салон красоты расположен в центре Киева, сообщает известное издание Dezeen.

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Заведение занимает два этажа здания, возведенного еще в начале 20 века и включает собственный бар, где посетители могут выпить прохладительный напиток до или после косметических процедур.



Так выглядит рецепция в заведении / Фото Dezeen

Дизайнерская студия Balbek Bureau разработала интерьер для салона красоты и избежала стереотипного для такого рода заведений декора.



Кроме бетона и кирпича, внутри немало позолоты / Фото Dezeen

Всего в интерьере доминирует голый бетон с необработанными кирпичными стенами, напоминает стиль гранж.



Так выглядит зона педикюра / Фото Dezeen

Впереди находится зона педикюра, которая является гордостью салона. Здесь расставлены удобные бежевые кресла и бассейны для ног, а пол выложен белой плиткой. Пространство дополнено позолоченными мойками.



Потрескавшаяся плитка также является частью декора / Фото Dezeen

В тыльной стороне первого этажа расположена зона бара, где доминируют яркие обшивки золотистого цвета, которые скрывают шероховатую и неровную поверхность.



Руководство заведения стремится создать гендерно нейтральный салон красоты / Фото Dezeen

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Рядом с коктейльным баром находится комната, посвященная маникюру и нейл-арту. Затем лестницы опускаются в подвал, где есть помещение парикмахерской и макияжа.