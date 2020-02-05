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Ким Кардашьян показала белый интерьер своего нового дома – фото

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Ким Кардашьян / Getty image

Известная модель Ким Кардашьян показала интерьер собственного дома, который известные дизайнеры Аксель Вервоордт и Винсент Ван Дуйсен разработали для нее и ее мужа Канье Уэста. Комнаты выполнены в минималистическом стиле и выкрашены в белоснежный цвет.

Дом расположен в штате Калифорния, пишет Dezeen.

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Жилье звездной пары имеет большую прихожую с изогнутой балюстрадой лестницы и круглым деревянным столом.

На фото видно, что мебель в доме принадлежит к сельскому стилю и преимущественно деревянная. Некоторые комнаты окрашены в кремовый цвет. Также большинство из них оборудованы большими светильниками и фактурными ковриками.

Для старшей из четырех детей сделана полностью розовая спальня с кроватью, изголовье которой выполнено в форме бабочки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“This house may be a case study, but our vision for it was built around our family,” insists Kanye West of the otherworldly oasis he and wife @kimkardashian crafted alongside #AD100 designer @axelvervoordt. One might wonder about the challenges of raising four small children in such a pristine, cream-colored environment, but Kim and Kanye are quick to point out that the house is eminently kid-friendly. Above, the family is pictured in a room devoted exclusively to a gargantuan, creature-like soft sculpture fashioned by artist Isabel Rower. Asked whether the space is a playroom or an art installation, Kanye demurs: “Everything we do is an art installation *and* a playroom.” . Visit the link in our profile to take a tour of the home. Photo by @jackie_nickerson; text by @mayer.rus

Допис, поширений Architectural Digest (@archdigest)

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Архитектурный дайджест также опубликовал очередной снимок детской полностью белой игровой комнаты – обставленной подушками в форме животных, созданной художницей Изабель Ровер.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Дизайн Идеи для интерьера Ким Кардашян Декор и дом
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