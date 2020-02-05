Ким Кардашьян показала белый интерьер своего нового дома – фото

Известная модель Ким Кардашьян показала интерьер собственного дома, который известные дизайнеры Аксель Вервоордт и Винсент Ван Дуйсен разработали для нее и ее мужа Канье Уэста. Комнаты выполнены в минималистическом стиле и выкрашены в белоснежный цвет.

Дом расположен в штате Калифорния, пишет Dezeen.

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Жилье звездной пары имеет большую прихожую с изогнутой балюстрадой лестницы и круглым деревянным столом.

На фото видно, что мебель в доме принадлежит к сельскому стилю и преимущественно деревянная. Некоторые комнаты окрашены в кремовый цвет. Также большинство из них оборудованы большими светильниками и фактурными ковриками.

Для старшей из четырех детей сделана полностью розовая спальня с кроватью, изголовье которой выполнено в форме бабочки.

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Архитектурный дайджест также опубликовал очередной снимок детской полностью белой игровой комнаты – обставленной подушками в форме животных, созданной художницей Изабель Ровер.

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